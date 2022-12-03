Ziraat Bankası Müşterilerine Büyük Müjde! Tam 250 TL Bankkart Lira Kazandıran Kampanya Duyurusu! Şimdi Katıldın Katıldın

Ziraat Bankası bir kampanya açıklaması daha duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada bazı şartları sağlayan müşterilere tam 250 TL Bankkart Lira hediye! Ziraat Bankası hediye Bankakrt Lira kampanya çesitlerini kendi resmi sitesi aracılığı ile müşterisi olan ya da olacak olan ilgili vatandaşlara duyurusunu yapmaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Sürekli olarak güncel bir kampanya modeli bulunan Ziraat Bankası şimdide 250 TL Bankkart Lira hediyesi vereceğini açıkladı.Yeni yapılan bu kampanya duyurusunu ardından kampanya detayları da açıklandı.

Ziraat Bankası’ndan 250 TL Bankkart Lira Kazandıran Kampanyanın Detayları

İnternet alışverişi yapan müşteriler için Ziraat Bankası’ndan Bankkart Lira desteği gecikmedi. İnternetten alışverişi yapan yada yapacak olan Ziraat Bankası müşteriler için kaçırılmayacak bir fırsat! Yalnız katılmak isteyenler elini çabuk tutmalı! Bu kampanyanın katılım süresi dolmak üzere! Başvur Yapmak İsteyenler için son günler! Bu fırsat kaçmaz katıldın katıldın!

Kampanyaya Katılmak İçin Yapılması Gerekenler

Ziraat Bankası müşterileri için güncel bir kampanya modeli daha! Ziraat Bankası’na ait olan Bankkart POS’dan bir kerede yapılması gereken 500 TL ve üstü her bir alışveriş tutarına 50 TL ve maksimum tutarda tam 250 TL hediye Bankkart Lira kazanma şansı verileceği açıklandı. Ancak katılım için acele edilmesi gerektiği yalnızca 30 Kasım’a kadar geçerli bir kampanya olduğu da açıklamalar arasında yer alıyor. Yeni başlamamış olan bu kampanya 7 ile 30 Kasım 2022 tarihleri arası için süre gelen bir kampanyadır. Bu kampanya ya Bankkart Mobil uygulaması üzerinden ya da bankkart.com.tr internet adresinden katılım sağlanabilir ve 250 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı yakalanabilir.