Merkez Bankasının Faiz Kararı Açıklandı mı? Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak

Soruşturma, Haziran 2022'de alınan faiz kararının ardından döviz kurundaki dalgalanmaların ardından başlatıldı. İşte tüm detaylar haberimizin devamında…

Bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısı yine ilgiyle izlenecek. Haziran ayında merkez bankasının faiz kararına ilişkin soruşturma başladı. Alınan kararların birçok ürünün fiyatlarını etkilemesi karara olan talebi artırdı. Peki, merkez bankasının faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI KUR KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı her ay olduğu gibi bu ay da ilgiyle izlenecek. Toplantı, belirlenen takvimde belirtildiği üzere 23 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Karar aynı gün saat 14.00'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Sorunun bu kısmında bazı vatandaşlar halen tüm kazançlarını dövize yatırma konusunda ısrarcı davranıyor. Öte yandan, büyüyen ekonomimizin vatandaşlarımıza birikimlerini kendi paramıza kaydıran döviz korumalı mevduat veya konut kredisi gibi alternatifler sunmak için ihtiyaç duyduğu ithalat ve küresel ağların yarattığı döviz talebi var. Bazıları hala yatırımlarını dövizle yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz akışını hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz."

ORAN ARTIŞI YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz artırımı yapılmayacağına dair açıklamalarda bulunarak, "Kimse bizden bunu beklemesin. Bu hükümet faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek” dedi.

MAYIS 2022 MERKEZ BANKASI SON KARARINDA NE OLDU?

Para Politikası Kurulu tarafından yayınlanan karar metninde şu ifadelere yer verildi:

- Etkisi artmaya devam eden jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel ekonomik aktiviteye yönelik aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliği artırmaktadır. Ticaret yasakları, yüksek emtia fiyatları, başta temel gıda ve enerji olmak üzere bazı sektörlerde arz darboğazları ile küresel gıda güvenliğinde artan belirsizlikler ve yüksek nakliye maliyetleri, uluslararası düzeyde üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentileri ve uluslararası finans piyasaları üzerindeki etkisi yakından izlenmektedir. Ancak gelişmiş ülke merkez bankaları, artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu nedeniyle enflasyondaki artışın beklenenden daha uzun sürebileceğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede, ülkelerin ekonomik aktivite, işgücü piyasaları ve enflasyon beklentilerine ilişkin farklılaşan görünümleri nedeniyle gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası hamlelerindeki farklılıklara rağmen merkez bankaları destekleyici para politikası duruşlarını sürdürmeye devam etmektedir.

- Kapasite kullanımı ve diğer öncü göstergeler, bölgesel farklılıklara rağmen yurt içi ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğini ve dış talebin olumlu bir etki yaratmaya başladığını gösteriyor. Sürdürülebilir bileşenlerin büyümenin bileşimindeki payı artarken, cari açıkta enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam ediyor. Cari dengenin sürdürülebilir düzeyde kalması fiyat istikrarı açısından önemlidir. Kurul, Türk lirası cinsinden uzun vadeli yatırım kredileri de dahil olmak üzere kredilerin büyüme hızının ve ekonomik faaliyetle sağlanan finansal kaynakların amacına uygun olarak havuzlanmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirdi. Bu çerçevede Yönetim Kurulu, ilave tedbirlerle güçlendirdiği makroihtiyati politikayı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.

- Enflasyondaki yükselişte; Jeopolitik gelişmelere bağlı enerji maliyet artışları, ekonomik temellerden uzak fiyat oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve yumuşak emtia fiyatlarındaki yükselişin neden olduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam ediyor. Kurul, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonun baz etkilerinin ortadan kalkması ile birlikte, sürdürülebilir fiyat ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlarla dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu, kilit faiz oranının sabit tutulmasına karar vermiştir. TCMB, fiyat istikrarını sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaştırmak amacıyla, politika araçlarında sürekli ve artırılmış liraizasyonu teşvik eden kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirmeye devam etmektedir.

- TCMB, fiyat istikrarı ana hedefi doğrultusunda, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler ve orta vadeli hedef olan 5'e kadar, liraizasyon stratejisi çerçevesinde elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Sağlanacak genel fiyat düzeyindeki istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin devam etmesi ve döviz rezervlerindeki artış eğilimi ile makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu yönde etkileyecektir. Finansman maliyetlerinde kalıcı azalma. Bu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde sürekli yatırım, çıktı ve istihdam büyümesi için uygun bir temel sağlayacaktır.