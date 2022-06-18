Bddk'dan Tüketici Kredileri Ve Aynı Zamanda Kredi Kartı Adımı Geldi

Finansal istikrarın kuvvetlendirilmesi için bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu, Genel vadi kapsamında tüketici kredileri farklılığa gitti. BDDP'de geçtiğimiz günlerde dönem borçları ve aynı zamanda asgari ödeme tutarı ile ilgili yeni bir düzenleme gerçekleştirdi.

Bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu asgari ödeme tutarı ve dönem borçları kapsamında yeni bir açıklama yaptı. Aslında bu açıklama vatandaşlar tarafından sabırsızlık ile bekleniyordu. Geçtiğimiz gün ise bu konu ile alakalı açıklamalarda bulunuldu ve detaylar bir bir aktarıldı. İşte haberin detayı!

Gelire endeksli olan senet geçtiğimiz zamanlarda maliye ve hazine bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Bunun ardından ise bankacılık sektörü kapsamında ikinci bir duyuru oldu. Peki bankacılık sektörü kapsamında yapılan bu duyuru nedir? Dys dönem borçları, kredi kartı asgari ödeme ve aynı zamanda tüketici kredileri sınırı ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. İşte herkesin merakla beklediği bu haberin detayları!

Bankacılık denetleme ve aynı zamanda düzenleme kurulu olan dys; tüketici kredileri alanında 50-100 arasında değişiklik gösteren tutarlar ile alakalı 24 ay, bunun yanı sıra eğer bu tutar 100.000'in üzerinde ise o zaman da 12 ay olarak düzenledi.

Bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu maliye bakanlığı kapsamında ise duyurularda bulundu. Açıklanan yeni düzenlemeler ile finansal istikrarın kuvvetlendirilmesine olanak sağlayacaklarını ve bu konu ile alakalı tedbirlerin olduğunu da duyurdu. Yeni yapılan düzenleme kapsamında finansal istikrar daha kuvvetlenecek ve olumlu bir şekilde etkilenecek açıklamalarında bulunuldu.

Tüketici kredileri söz konusu olduğunda kurul, genel vade olan sınırın kredisi 100 bin liranın altında ise veya 50 bin liranın üzerindeyse 24 ay, aynı zamanda eğer bu kredi tutarı 100 bin tl üzerinde ise 12 ay olarak düzene koymuştur. Geçtiğimiz günlerde ise yeni düzenlemeyi detaylı bir şekilde anlatmış ve bilgilendirme yapmıştır.

Yeni Karar Kredi Kartları İçin

Kurumun yapmış olduğu açıklamada, 25.000 tl nin alt seviyesinde kredi kartı bulunuyor ise buna bağlı olarak asgari ödeme tutarı kişinin borcunun % 20'sidir. Eğer bir kişinin kredi kartı borcu 25000 tl'nin üzerinde gözüküyor ise asgari ödeme tutarı ise %40 kapsamında belirlenecektir. Kredi kartları için yürürlüğe konulan ve uygulamaya başlanılan budur.

Hala Devam Eden Bazı Çalışmalar Hakkında Bddk'ya Açıklama Yaptı

Konut kredilerinde tutar bazlı olarak kredi değer oranlarında farklılaşma meydana gelmiştir. Başta ticari krediler kapsamında değişmeler söz konusu olmuştur. Devam eden bu çalışmalar kapsamında ihracat ve aynı zamanda yatırım gibi alanlara kişilerin yönlendirilmesi bulunmaktadır. Tüzel kişilere ve aynı zamanda yurtdışında bulunan yerleşik kişilere krediler kapsamında risk oranlarının artırılması ve yurtdışında yaşayan yerleşiklere ise tahsisli swap getirilmesi söz konusudur.

bu konu hakkında düzenleme meydana gelmeden önce tüketici kredileri kapsamında genel vade sınırı 50.000 tl altında ise bu 36 ay, 36ay 50.000 tl 24 ay olarak uygulanmaktaydı. ancak gerçekleşen düzenleme kapsamında ise bu oranda farklılık meydana geldi.