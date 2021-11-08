Merkez Bankası Duyurdu: Son Dakika, Faizsiz Kredi Verilecek

Bankalardan acil ihtiyaçlarımız için kullanacağımız ihtiyaç kredilerinde bankaların kendilerine göre uygulamış oldukları faiz oranları ile kredi kullanırız. Her bankanın kendime göre uygulamış olduğu politikalara göre faiz oranları da değişiklik gösterebilmektedir. Son zamanlarda artan faiz oranları sebebiyle tüketici olan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istedikleri zaman faizsiz kredi almak istemektedirler. Merkez bankasını da sürekli olarak sorulan faizsiz kredi hangi bankalar veriyor sorusuna bankadan yanıt geldi. Eğer faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız veya faizsiz olarak bankacılık işlemleri yapmak istiyorsanız ülkemizdeki katılım bankaları üzerinden istediğiniz zaman faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Bu bankalar İslami usullere göre kredi ve bankacılık hizmeti yaptığı için müşterilerine yapmış olduğu tüm kampanyalarda faiz kullandırması yapmaz. Faizsiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız Türkiye'de bulunan 6 katılım Bankasından bir tanesine başvuru yaparak sizlerde hemen destek kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat katılım Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi

Ziraat katılım Bankası Türkiye'de kamu katılım Bankası olarak hizmet veren ve Ziraat Bankası tarafından kurulan bir kuruluştur. Banka yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kredi kartı konut kredisi ve taşıt kredisi kampanyalarında hiçbir şekilde faiz oranları ile işlem yapmaz vermiş olduğu kredilerde faiz yerine kar payı oranları ile müşterilerine Kredi imkanı sağlar. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler Ziraat Bankası tarafından eğer faizsiz olarak kredi kullanmak istiyorsa en yakın Ziraat katılım Bankası şubesine giderek buradan başvuruda bulunabilir ve düşük kar payı oranları ile kredi kullanabilir. 100.000 TL'ye kadar verilen ihtiyaç kredilerinde 24 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır.

Vakıf katılım Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi

Bir diğer kamu katılım Bankası olan Vakıf katılım Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler belirlenen şartlar dahilinde bu bankadan istedikleri zaman kredi kullanabiliyorlar. Vakıf katılım Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek kimlik gelir belgesi ve ikametgah belgesi ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyalarında diğer bankalara nazaran daha uygun kar payı oranları ile sizlere Kredi imkanı sunulmaktadır.