Ev hanımlarına 5000 TL destek, Denizbank ve Akbank duyurdu

Acil paraya ihtiyacı olan ev hanımlarına Denizbank ve Akbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı Haberi geldi. Son dakika olarak yapılacak olan Bu kampanyada Akbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurusu yaparak onay alacak olan kişiler 5000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi kullanabilecek. Akbank ve Denizbank yapmış olduğu Bu kampanyada sadece ev hanımı olan kişilere kredi ödemesi yapacağını duyurdu. Acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen ev hanımları 5000 TL onay almak istiyorsa banka kredi notu uygun olması gerekiyor.

Akbank 5000 TL ev hanımlarına kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ev hanımı olan kişilere ihtiyaç kredisi başvurusu yapılması isteniyorsa banka kredi politikalarına uygun müşteri olan kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını 4425 numarasına gönderebilir. Akbank'ın sms kredi servisi ile başvuru yapan ev hanımları kredi onayı almaları durumunda en yakın Akbank şubesi üzerinden gelir belgesiz 5000 TL kullanabilir. Akbank üzerinde hesabı olan kişiler ise Akbank direkt uygulamasına girerek banka şubelerine gitmeden 7gün 24saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Bankanın resmi internet sitesine girerek güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

Denizbank 5000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Ev hanımlarına kredi veren bankalar dan bir diğeri ise Denizbank olmaktadır. Denizbank üzerinden ev hanımı olan kişiler kredi almak istiyorlarsa kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını da yazarak 3280 numarasını mesaj olarak gönderebilirler. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan Kredi nizi en yakın DenizBank şubesi üzerinden kullanabileceksiniz.

DenizBank SMS ile kredi başvurusu yapamayan kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup Kredi kullanabiliyorlar. bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilecek ve sonuca göre hemen Onay alabileceksiniz. Denizbank mobil uygulaması kullanan kişiler ise DenizBank'ın bu uygulaması üzerinden istedikleri zaman başvuru yapabilecektir.

Akbank ve Denizbank üzerinden ayrıca kredi başvurusu yapabildiğiniz gibi kredi kartı başvurusu yaparak da ev hanımı olmanız durumunda yüksek limitli kredi kartı kullanabilirsiniz.