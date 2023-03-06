Meral Akşener 6'lı Masaya Neden Geri Döndü, Olaylar Nasıl Gelişti?

Geçtiğimiz hafta tüm gündemi değiştiren açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu defa 6'lı Masa’ya geri dönerek günün en çok konuşulan konusuna imza attı. Peki Meral Akşener Altılı Masa’ya nasıl geri döndü? Siyasette sıcak gelişmeler yaşanıyor ve Meral Akşener'in masaya geri dönmesi sonrasında yaşanacak olan gelişmeler de merak ediliyor. Akşener'in millet ittifakı toplantısına katılacağını duyurusunu gerçekleştiren İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü aktardı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları önerisini açıkladı ve dikkatleri üzerinde topladı. Diğer taraftan toplantının Meral Akşener'in katılımı ile Saadet Partisi Genel Merkezi’nde başladığı da ifade edildi.

Sıcak gelişmeler millet ittifakı cephesinde gün boyu devam etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu İyi Parti Genel Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan ziyaret sonrasında sözcü Zorlu, basın açıklamasında bulunarak belediye başkanlarının Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret ettiğini ifade etti. Her iki belediye başkanına da cumhurbaşkanı yardımcısı olma yolunda önerilerin iletildiği bilgisine ulaşıldı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşme yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek gündemi değiştirdi. Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in Çukurambar'da gerçekleşen oteldeki görüşmesine Yavaş ile İmamoğlu'nun katıldığı bilgisine de ulaşıldı. Toplantı sonrasında Kılıçdaroğlu ile Akşener ayrı ayrı otelden ayrılarak gündemde yer aldı.

İyi Parti Sözcüsü Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Saadet partisinde millet ittifakı toplantısına katılma kararı aldığını açıkladı. Tüm ülkeyi ilgilendiren toplantıda millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının belirlenerek halka duyurulması beklenen bir gelişme. Zorlu basın açıklamasında ayrılığa tahammülün olmadığını söylerken tekrar bir araya gelmenin milletin arzusu olduğunu dile getirdi.