Merakla Beklenen Dizi! Yargı'da Gerilim Dozu Artıyor

Kanal D ekranlarında ikinci sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Yargı projesi yeni bölüm fragmanıyla izleyenleri iyice gerdi. Kuyuda bulunan cesetlerle ilgili davaya eşi Ceylin'in de katılmasıyla iyice gerilen Ilgaz bu durumdan dolayı Savcı Pars ile ters düşer. Ceylin'in ise yardıma hazır olması ve tehlikeli bir operasyonun ortasında bulunması gerilimin dozunu artırıyor.

Not Yüzünden Ceylin Tehlikede

İkinci sezona cinayetlerle başlayan Yargı dizisi geçen sezonu aratmamaya kararlı görünüyor. Pazar akşamlarının zirvesinde bulunan projede kadroya katılan yeni isimler ve derinleşen hikayede Ceylin ve Ilgaz karşı karşıya geliyor. Karısına bir şey olmasını istemeyen Ilgaz arabasına bırakılan notu sadece Eren ile paylaşır. Savcı Pars'ın vicdan azabı ve kardeşinin ölümü yüzünden harap olan sinirleri Ceylin'i tehlikeye doğru sürükler.

Ilgaz'a ulaşan notta yazanlara göre karısından cinayet silahını otel odasına bırakması istenir. Ceylin ile bu durumu konuşmayan Ilgaz pes etmek durumunda kalır. Ceylin'in kuyu davasına katılması gerekir. Pes etmek istemeyen ve sonuna kadar gitmeyi isteyen Ceylin'i neler bekliyor? Yeni bölüm ikinci fragmanı hayli heyecanlı olan Yargı projesi Sema Ergenekon'un kaleminden senaryolaştırılıyor. Usta kalem her hafta izleyenleri merakta bırakmaya devam ediyor.

Yeni Bölüm Heyecanla Bekleniyor

Birinci sezonun hesaplaşması yüzünden mi yoksa yeni bir katilin mi yer aldığı Yargı projesi izleyenleri ekran başına kilitlemeye niyetli görünüyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu Yargı projesinde başrolleri Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor. Ceylin karakterinin kardeşinin ölümüyle başlayan hikâyede gerilim ve heyecan dozu bir an bile olsun düşmüyor. İkinci sezonda farklı karakterler ve gelişen kurgusuyla merak ögeleri daha fazla bulunduran Yargı projesinde Ceylin'i neler bekliyor sorusu izleyenler için soru işaretidir.

Başroller kadar yan rollerinde oldukça beğenildiği Yargı dizisinin kadrosu bu sezon değişti. Yenilenen kadroya eklenen oyuncular ce devem eden isimlerle doludizgin bir sezon vaat eden Yargı projesi pazar akşamları seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Şükran Ovalı, Uğur Aslan, Elif Melda Yılmaz, Hüseyin Avni Danyal ve Kenan Bal gibi isimler Yargı kadrosunda bir arada bulunuyor.