Menajerimi Ara Tekrar Bölümleri ile Yayınlanacak

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren ve hala hafızalarda olan Star TV dizisi Menajerimi Ara beğeni içerisinde izleniyordu. Proje her ne kadar izlenme oranlarında çok başarılı olamasa da geniş bir izleyici kitlesi elde etmeyi başarmıştı. Oyuncu kadrosunun yanı sıra farklı kurgusuyla herkesi etkisi altına almayı başaran proje tekrar bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek.

Ay Yapım tarafından çekilen ve uyarlama olarak ekranlara getirilen Menajerimi Ara dizisi bir sezon ve toplamda 45 bölüm olarak izleyiciyle buluşmuştu. Canan Ergüder, Barış Falay, Deniz Can Aktaş ve Ahsen Eroğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizi her hafta farklı bir ünlü ismi konuk oyuncu olarak ağırlıyordu. Ekranlarda yer aldığı dönemde sosyal medyada gündem yaratan dizi, reyting oranlarında ise aynı başarıya ulaşamamıştı.

İki genç isim Deniz Can Aktaş ile Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesinin genç oyunları olmuş ve ekran önünde sergiledikleri performanslar ile beğeni toplamıştı. İkili dizileriyle herkesin kalbini kazanırken proje ise 11 Temmuz 2022 senesinde final bölümünü yayınlayarak ekran hayatını sonlandırmıştı. Diğer taraftan Deniz Can Aktaş ile Ahsen Eroğlu için Menajerimi Ara dizisi oldukça önemli olmuş ve iki genç oyuncu büyük bir çıkış yakalamıştı.

Yine izleyici kitlesiyle buluşacak olan Menajerimi Ara dizisi yaz aylarında tekrar bölümleri ile yayınlanacak. Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan proje, her gün 15:45'te tekrar bölümlerini ekranlara getirecek. Söz konusu projeyi kaçıranlar için de dizinin yaz aylarında yayınlanması büyük bir fırsat haline gelecek.

Dizi dünyasına yeni bir akım başlatan Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesi izleyiciler tarafından çok beğenilmişti ve ilgi çekmişti. Ünlü isimleri her yeni bölümünde konuk oyuncu olarak ekranlara taşıyan proje onların farklı maceralarını da izleyici ile buluşturmuştu.