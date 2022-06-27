Pınar Gültekin Davası İstinafa Taşındı! Son Karar Ne Olacak?

Muğla'da meydana gelen üzücü olayda üniversite öğrencisi olan Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüş ve uzun süre boyunca gündemde yer almıştı. Söz konusu dava ile ilgili tartışma yaratan kararın istinafa taşındığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Katil Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 23 seneye düşüren mahkeme tepki toplamıştı.

Üniversite öğrencisi olan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i öncelikle boğan ve daha sonra varile koyup yakan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı'nın tasarlayarak ve canavarcı hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan yargılandığı dava hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Avcı’nın söz konusu davada almış olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına haksız tahrik indirimi uygulandığı ve 23 sene düşürüldüğü öğrenildi.

16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari ilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürüldüğü ve daha sonra cesedin bağ evinde yer alan varile koyup yakıldığı ve üzerine de beton döküldüğü ortaya çıkmıştı. Cemal Metin Avcı'nın göstermiş olduğu yerde varil bulunmuş ve 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedi de bulunmuştu. Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edilmiş ve eziyet çektirerek canavarca hisle öldürmesi suçundan tutuklandığı açıklanmıştı. Bunun yanı sıra katilin kardeşi olan Mertcan Avcı'nın da telefon sinyalinden aynı zamanda ağabeyi ile bağ evinde olduğu tespiti gerçekleşmiş ve Mertcan Avcı'nın da gözaltına alınmaz sonrasında tutuklandığı söylenilmişti.

23 aydır tutuklu olan Cemal Metin Avcı'ya ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş ve daha sonra haksız tahrik indiriminin uygulanıp cezanın 23 sene hapse düşürüldüğü açıklamıştı. Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, kardeşi Mertcan Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı olan Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildiği belirtilmişti.