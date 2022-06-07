Memura ve Emekliye Verilecek Zam Belli Oldu: Son Dakika

Mayıs Ayı Enflasyonunun Belli Olmasıyla Memura ve Emekliye Verilecek Zam Belli Oldu Türkiye'de milyonlarca memur ile memur emeklisi ve SSK ile BAĞ-KUR emeklisini yakından ilgilendiren zam oranları bugün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına yönelik enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyon %73.50 olacak şekilde gerçekleşti. Böylece emekli ile memura yapılacak enflasyon farkı da netlik kazandı.

SSK ve BAĞ-KUR Emeklisine %35.64 Zam Göründü!

Enflasyon verilerinin açıklanması ile beraber BAĞ-KUR ile SSK emeklilerine yapılacak Temmuz zammındaki enflasyon farkı da böylece kesinlikle kazandı. Temmuz ayı içerisinde yapılacak kesin zam oranı önümüzdeki ay kamuoyu ile paylaşılacak enflasyon rakamlarıyla beraber netlik kazanacak. Fakat bu ay itibariyle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam bugünü itibariyle %35.64'te çıktı.

Memur ve Memur Emeklisine %35.14 Zam!

Memur ile memur emeklilerinin yılın ilk 5 ayı içerisinde meydana gelen enflasyon verileri ile beraber bugün açıklanan rakamlarla birlikte alacakları zam kesinlik kazandı. Buna göre memur ve memur emeklileri için yılın ilk 5 ayında %35.4'lük bir enflasyon farkı oluştu.

Haziran Rakamları Belirleyici Olacak!

Önümüzdeki temmuz ayı içerisinde açıklanması beklenen enflasyon oranı, ilk 6 aylık %7.5'lik zammı ne kadar geçerse memura oranda fark verilecek. Açıklanan mayıs enflasyon verileri ile bu fark %28.14'e ulaştı. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı artı fark ile şimdiden olası maaş artışı %35.14'ü buluyor. Bu hesap ise haziran ayı içerisinde enflasyonun eksi çıkmayacağı varsayımına dayanılarak yapılıyor. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son yayınlamış olduğu nisan ayı beklenti anketine göre haziran ayı içerisinde enflasyon verilerinin %2.97 olacağını öngörülüyor.