Emekli ve Memur Maaşlarında son dakika değişiklik! Yeni Verilerle maaşlar değişiyor

2022 yılı zam rekortmeni olan birçok temel gıda tüketim ürünü, memur ve emeklilere temmuz ayında yapılacak olan ikinci zammın detaylarını saha çok merak ettiriyor. Güncel hesaplama ile en yeni rakamlar kulislerde paylaşılırken, gerçek vatandaş ile de paylaşılmasına çok az bir süre kaldı.

Enflasyon farkı temmuz emekli ve memur maaşlarına yansıtılması beklenirken, kayda değer zam oranları birçok dar gelirli vatandaşı mutlu edecek gibi görünüyor. Hayat pahalılığının karşısında yeni düzenlemelerin şart olduğu maaş miktarlarına hükümetin el atması ile güncel maaş rakamları kısa bir süre sonra herkesle paylaşılacaktır.

Haziran Enflasyonu Yılın İkinci Zam Oranlarının En Önemli Belirleyici

Haziran ayında belirlenecek olan enflasyon rakamı emekli ve memur zam artış oranının en önemli belirleyicisi özelliğini taşıyor. Sabit kalan Haziran enflasyon rakamı doğrultusunda güncel veri 35.64 şeklinde maaşlara yansıtılacaktır. Buna göre en düşük emekli maaşının 4 bin 397 lira olması bekleniyor.

En düşük memur maaşı hesaplaması yapıldığında; toplu sözleşme zammı kapsamında %7,5 oranında zam uygulanıyor. Enflasyonun sabit kaldığı varsayıldığında yüzde 35’lik bir artış hali hazırda söz konusu olacaktır. Devlet ile katkıları ile birlikte en düşü memur maaşı yaklaşık 6 bin liradan 8 bin liraya çıkacaktır.

Son 19 Yılın Tüfe Verileri Enflasyonu 0,18 Artırdı

Tüfe verilerinin ele alınmasının ardından 19 yılın enflasyon rakamları sonucunda %0.18’lik bir artış olmuştur. Haziran ayını birden çok alanda zam haberleri ile karşılarken, enflasyon açıklamalarının negatif yönde olacağı beklentisi bir hayli yüksek. Unvan ve mesleki derece özellikleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek memur maaşı23 bin 581 liradır.

Her ayın başında Tüik verileri tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda enflasyon artışı ya da azalışı söz konusu oluyor. Belirlenmiş olan oranlar sadece haziran ayı enflasyon rakamlarını değil, ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Mevcut enflasyon artışı doğrultusunda yapılması gereken kira artışı, fahiş fiyatlardan bahsedildiğinde bir takım yaptırımlar söz konusu olmaktadır.

Gözler emekli ve memur zam oranları için Temmuz ayına dikilmiş durumda iken, tolu sözleşme ve enflasyon farkı neticesinde yaklaşık %40‘lık bir enflasyon oranı ortaya çıkıyor.

Emekli ve Memura Ek Zam Maaş Düzenlemesi

Sosyal refah düzenlemesi adı altında emeli ve memur maaşlarına gerekli düzenlemelerin yapılmasına 1 aydan kısa bir zaman kaldı. Yapılacak kalıcı düzenlemelere ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek maaş zamlarının da yolda olduğunun müjdesini vermiştir.

Enflasyon rakamları beklenildiği gibi gelmesi hainde en yüksek ve en düşük memur ve emekli maaşları da netlik kazanacaktır. Buna öre en düşük memur maaşı 6429 liradan yaklaşık 9 bine ulaşırken, en düşük memur emeklisi maaşının 4 bin liradan yaklaşık 6 bin lirayı bulması bekleniyor.

3 Farklı Zam Formülü Masada Tartışılıyor

Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayı içerisinde düzenleme getirilirken masada uygulamaya konulabilecek 3 farklı formül bulunuyor. Yılın ilk yarısında en düşük emekli maaşı 1000 liralık artışla ideal seviyelere yükseldi. Seyyanen zam önerileri yapılırken, Ocak ayı ek zam düzenlemesine benzer olarak en düşük emekli maaşı temmuz ayında 3550 liraya ulaşabilir. Zamlar sonrası ortaya çıkan rakamlar kaç olursa olsun enflasyon rakamlarının altında bir artışın söz konusu olmayacağı yetkililerin açıklamaları arasında bulunuyor. Artan hayat pahalılığı geçim sıkıntısı eken dar gelirli aile sayısını çoğaltırken, hükümet tarafından çözüm arayışları ve farklı yöntem denemeleri her geçen gün daha da farklılaşıy