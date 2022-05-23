Memur ve Emeklilerin Dikkatine! O Tarihten Sonra %50 Daha Yüksek Maaş Alacaksınız! Yılbaşından itibaren durmadan artan hayat pahalılığı, emekli ve memurlara yılbaşında yapılan maaş zamlarının daha şubat ayı bitmeden erimesine sebep olmuş. Şubat ayı bitmeden eriyen alım gücünün özellikle de memurlar başta olmak üzere emekli vatandaşları daha çok etkilediği görüldü.

Memur İle Memur Emeklileri Temmuz Ayında Zam Alacak Mı?

Memur ile memur emeklileri, daha önce organize edilen toplu sözleşme ile beraber, her sene ocak ile temmuz aylarında olmak üzere almış olduklarımı ağaçlara iki defa zam alıyor. Bu zamlar ise %7 ve buna ek olarak, gerçekleşecek olan yıllık enflasyon oranına paralel bir biçimde belirlenen oranlarda yapılıyor.

Buna göre yapılacak küçük bir zam hesaplaması ile %7'ye ilave bir şekilde memur ve memur emeklileri temmuz ayı içerisinde %24 enflasyon farkı civarında bir zam almaya hak kazanacak. Mayıs ile haziran ayı içerisinde gerçekleşecek enflasyon oranları, yapılacak zammın esas oranını da etkileyecek ana faktör durumunda.

SGK Emeklileri Temmuzda Zam Alacak Mı?

SGK emeklileri yıl içerisinde ocak ve temmuz olmak üzere toplamda iki defa zamlı maaş alıyor. Buna ilave olarak enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber ilaveten bir ödeme alıyor. Buna göre şu anda emekli aylıkları yaklaşık olarak %31 ile %32 arasında bir zam almaya hak kazandı. Oluşan enflasyon rakamlarının aylıklara yansıması, olan koşullarda gerçekleşecek. Buna karşın haziran ayı ile ilgili enflasyon rakamları, yılın ilk 6 ayının enflasyon rakamlarının belirlenmesinde önemli bir etki oluşturacak. Dolayısıyla çıkacak 6 aylık enflasyon oranı, ise SGK emekli aylıklarına gerçekleştirilecek zammı da belirleyecek.