Emekliye sevindiren müjdeli haber! Son dakika duyuru: 24.000 TL nakit verilecek! Emekli olan vatandaşlar acil ihtiyaçları için kredi kullanmak istiyorsa 24.000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde işlemlerini banka şubeleri üzerinden ve banka internet bankacılığı üzerinden yapabilecek. Emekli olan vatandaşlar emekli maaşını almış olduğu banka şubesi üzerinden alacakları bu kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanacağı için maaş müşterisi olması şarttır.

Başlatılan bu kampanyaya katılacak olan emekliler hangi bankalardan işlem yapacağını araştırmaktadırlar. Emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız bu kredilerde İhtiyaç Kredisi olarak sizlere emekli kredisi sunulacak ve 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıran emeklilere Anında onay veriyor

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 24.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte vatandaşlara kredi imkanından faydalanmaları için Bu bankanın müşterisi olması gerektiği açıklandı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız ve başvurunuzu buradan yapmak istiyorsanız emekli maaşı hesabınız üzerinden bir internet şifresi alarak mobil uygulama giriş yapabilir ve buradan 24.000 TL gelir belgesiz masrafsız Kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank üzerinden emekli kredisi veriliyor

DenizBank emekli kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilmek için banka şubesine gitmesi gerekli. DenizBank emekli kredisi kampanyasına katılarak işlem yapmak isteyen kişilere başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra kredi imkanı sağlanmaktadır. Cep telefonunuza Mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderirsiniz ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunmuş olacaksınız.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmek için şubelere gitmeden kredi kullanabiliyorlar. Denizbank üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişiler Denizbank mobil uygulaması üzerinden yapacakları başvuru ile birlikte hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisini hesabına yatırabiliyor.