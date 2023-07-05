2023 yılının Temmuz ayı, memurlar için maaş zamları kadar aile yardımında da bir artış beklenen kritik bir dönem olacak. Mevcut aile yardımının 985,76 TL olduğu düşünüldüğünde, bu beklenen artışın memurlarımız için ne kadar önemli olduğunu görmek mümkün. Yeni dönemle birlikte memur aile yardımında ne kadarlık bir artış olacağı konusu, bekleyişin en merak edilen noktasını oluşturuyor.

Bu önemli konunun cevabı için gözler 5 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu kritik verinin ardından memur maaşlarındaki zam oranı netleşecek. Ayrıca, geçtiğimiz 5 aylık dönemde enflasyon oranıyla belirlenen memur ve memur emeklilerine en az %7.3'lük enflasyon farkı da göz önünde bulunduruluyor.

5 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu ve beraberindeki 6 aylık toplam enflasyon verileri, memur aile yardımında yaşanacak artışın belirlenmesinde önemli bir etken olacak. Enflasyon farkına ek olarak, refah payının da ilave edilmesi bekleniyor. Bu durum, memurlarımızın aile yardımındaki artış oranını daha da yükseltecek bir faktör olabilir.

Bu bilgiler ışığında, memur aile yardımındaki zam oranının enflasyon rakamlarının açıklanmasından hemen sonra, hafta sonuna kalmadan belli olması bekleniyor. Bu beklenen artış, memurlarımızın mali durumunu önemli ölçüde etkileyebilir. Bu sebeple, bu önemli gelişmeyi yakından takip ediyoruz ve sizlere aktarmak için sabırsızlanıyoruz. Temmuz 2023, memurlarımız için finansal anlamda önemli bir dönem olacak gibi görünüyor. Beklenen maaş zamları ve aile yardımındaki artış, memurlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek ve onlara daha fazla mali manevra alanı sağlayacak. Bu önemli dönemin tüm memurlarımız için olumlu sonuçlar getirmesini diliyoruz.