Kendisi ile ilgili Google ortamında en çok merak edilen konular hakkında soruları yanıtlayan ünlü oyuncu Melisa Döngel dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim 5 senedir kendisiyle beraber yaşayan kardeşi Elif'i çok sevdiğini anlattı ve aralarında iyi bir iletişim olduğunu da söyledi. Melisa Döngel Elif'in bir süre boyunca annesi ile beraber Rusya'da yaşadığını fakat şimdi kendi yanına geldiğini ifade etti. Kardeşi Elif'le çok iyi anlaştıklarına ve yaşlarına yakın olduğunu açıklayan ünlü oyuncu kardeşinin zeki bir kız olduğunu söyledi.

Kardeşinin fotoğrafını gösterilmesi sonrasında onun daha çok beğenilmesi durumunda kıskanacağını açıklayan ünlü oyuncu Melisa Döngel annesine 48 yaşında olduğunu ve Rusya'da hayatına devam ettiğini ifade etti. Ünlü oyuncu annesinin ismini Natalia olduğunu söyledi ve çocuk psikoloğu olduğunu ifade etti annesini çok sevdiğini söyleyen ünlü isim yakında bir araya gelmeyi beklediğini ve çok heyecanlı olduğunu açıkladı. Melisa Döngel merak eden konular hakkında yapmış olduğu açıklamaları ve ailesi hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

Oyuncu gözleri ile de çok konuşulması hakkında açıklamalarda bulundu ve göz renginin açık yeşil olduğunu söyledi. Melisa Döngel en zor bulunan renklerden birisini yeşil olduğunu söyledi ve mavi gözlerin hava atmaması gerektiğini açıkladı. Oyuncu, kardeşin ve annesinin gözlerinin kahverengi olduğunu söyledi ve yalnızca kendisinde yeşil gözlerin bulunduğunu belirtti. 58 kilo olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Melisa Döngel 18 Eylül 1999 tarihinde dünyaya geldiğini belirtti. Güzel oyuncu Melisa Döngel, formunu korumak için yürüyüş yaptığını belirtti ve akşam saat 6'dan sonra yemek yemediği zaman kilo almadığını söyledi. En çok çıktığı kilonun 65 olduğunu açıklayan ünlü oyuncu yapmış olduğu açıklamalarla merak edilenleri bu şekilde yanıtlamış oldu.