Melisa Döngel Yeni Dizi ile Dönüyor! Bu Defa Çok Farklı Bir Karakter Olacak

Özellikle sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlar ile adından söz ettiren, güzelliği ile göz kamaştıran ve güçlü oyunculuk performansı ile dikkat toplayan Melisa Döngel, bu defa farklı bir proje ile anlaşma yaptı. Yeni dizisi ile çok farklı bir görüntü verecek olan başarılı oyuncu Melisa Döngel dikkatleri üzerinde topladı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Bugüne kadar rol aldığı dizi projeleri ile son dönemin çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan Melisa Döngel 2015 senesinde başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok başarılı işte rol almıştı. Bugüne kadar görülmeyen bir imaj ile ekranlarda yer alacak olan güzel oyuncu ekranların aranılan isimleri arasında yer alıyor.

Oyuncu Elif dizisi ile dikkatleri üzerine çekmiş ve Bizim Hikaye isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Deniz karakteriyle beğeni toplamıştı. Melisa Döngel, Sen Çal Kapımı isimli dizide Ceren karakterine hayat vermiş ve bu karakter ile oldukça popüler bir hale gelmişti. Bu sezonda ise 2. defa bir dizinin başrolünde yer alacak olan Melisa Döngel seyirci kitlesi tarafından merak dolu yorumlar alıyor.

Nisan ayında Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi projesinin yayından kalkması sonrasında oyuncu Kusursuz Kiracı isimli yeni dizi projesi ile anlaşmıştı. Oyuncu Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat vermiş fakat dizinin kısa süre içerisinde final yapması sebebiyle oyuncu da ekranlara veda etme durumunda kalmıştı.

Yeni sezonda ünlü oyuncu Melisa Döngel de yeni bir televizyon dizisi olarak büyük yatırımlar yapan ve ilgileri üzerine toplayan Barbaros Hayreddin Sultan'ın Fermanı isimli yapıma dahil olarak adından söz ettirdi. Oyuncu Dünyayla Benim Aramda isimli dijital projede Ceren karakteriyle büyük ilgi görmüş ve daha sonra Aşk Taktikleri 2 ve Prestij Meselesi isimli sinema filmlerinde performans sergilemişti.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel bugünlerde ise Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatının anlatıldığı ve ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın başrolde bulunduğu dizide performans sergileyecek. Tarihi bir hikayede oldukça farklı bir karakter ile hayranlarını şaşırtacak olan ünlü oyuncu Melisa Döngel yapmış olduğu seçimde dikkatleri üzerinde topladı. Seyirci grubuna bu kez çok farklı bir duygu yaşatacak olan Melisa Döngel 16. yüzyılın anlatılacağı dizide farklı bir imaj ile seyirci karşısına çıkacak. Kariyer hayatında bir ilki yaşayacak olan Melisa Döngel bir dönem dizisinde yer alarak kayıtlara geçecek.

İstanbul'da 18 Eylül 1999 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Melisa Döngel eğitim hayatını Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde gerçekleştirmiştir. 2016 yılında ilk oyunculuk deneyimini Hangimiz Sevmedik isimli dizide Sevtap karakterine hayat vererek gerçekleştiren ünlü oyuncu Melisa Döngel yine aynı tarihte Arka Sokaklar dizisinde rol olarak Nil karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Bizim Hikaye dizisinde Hazal Kaya ile birlikte rol alan ünlü oyuncu Deniz karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyurmuştur.