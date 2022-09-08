10 Eylül Balık Dolunayı Burçlara Etkileri Nelerdir, Neler Yaşanacak?

İki gün sonra yaşanacak olan 10 eylül 2022 balık dolunayında başarma hissi çok güçlü bir şekilde hissedilecek. Bir süredir üzerinde plan yapılan ya da tasarım aşamasında bulunan durumları başarmak için harekete geçilebilir. 10 eylül 2022 balık burcunda yaşanacak olan dolunayda maddi manevi yüklerden kurtulma enerjisi ile birlikte tamamlanma enerjisi de beraberinde gelecek.

Geride bırakılmayan konular ve üstesinden gelemediğimiz durumlar Dolunay zamanlarında her ne kadar irademizi sınasa ve direncimizi kırsa da bu dolunayda tamamlanma enerjisi hissedecek. Oldukça yüksek enerjili ve etkileyici olan balık dolunayı balık başak ekseninde meydana gelecek. Bu durum da o dolunayın her zamankine göre daha fazla yol ayrımlarına sebep olacağını gösteriyor. Bir süredir kaçılan durumlar 10 eylül tarihinde de peşimizi bırakmayabilir ve bizi yakalayabilir. Gelişmeye, genişlemeye ve yükselmeye hazır olup olmadığımızı test edecek olan 10 eylül 2022 balık dolunayı üzen yükleri atmak için çok iyi bir gün olacak. İnsani bir başlangıcı yapıp ilahi bir son yaşamak adına balık dolunayı hazır bekliyor.

Meydana gelecek olan dolunayda doğum haritalarında balık başak burcunun yer aldığı ev konularında kendimizi yalnızlaşmış, terk edilmiş, başarısız, köşeye sıkışmış ve çaresiz hissedebiliriz. Diğer taraftan bu konulara karşı duyarlılığımız da artış gösterebilir ve çeşitli kaygılar ile birlikte nedenli ve nedensiz korkular yaşanabilir. Tüm bu yaşananlar bizi aşağıya ve geriye çekmek için geçmişin hazırlamış olduğu tuzaklardır. Diğer taraftan bu durum büyük bir dönüşümün başladığını da gösterir ve pek çok yeniliği beraberinde getirir. Bu tip olayların önemli bir sıçrayıştan önce her zaman yaşandığı bilinmektedir. Cesaret içerisinde yürümeye devam edenlerin başarıyı elde edeceği bu sınavda kurban psikolojisine girmemek gerekecektir. Yükselişin büyük olması için baskının da fazla olması gerekir ve bu durum da ciddi bir sıçrayış yaşanmasına sebep olur. İş hayatında ilişkilerde ya da ailede problem olabilir ve bu durumda yapılması gereken geride kalanlardan kurtularak yeni başlangıçlara adım atmak olacaktır.

Son günlerde tüm burçlarda hangi yöne gideceğini bilememek ve kafaları karışmış hissetmek olası bir durumdu. Bir anlık da olsa derin bir nefes alıp durmak ve seçim yapmak 10 eylül balık dolunayında gündemde yer alacaktır. Tüm bu olaylar yaşanırken içe dönmek, yalnız kalmak ve biraz dinlenmek herkese iyi gelecektir. Hayal kurmayı da bu dönemde bırakmamak gerekir ve zorluklara dayanma gücünü arttırmak için hayal kurulur.

Bu önemli günde hayallerimizi ve kendimizi gerçekleştirebileceğimize dair inançlarımız güçlü ve tam olmalı ve bu yolda ilerleme kat edilmelidir. Hedefleri ve hayalleri paylaştığımız kişiler ile birlikte yola çıkacağımız unutulmamalı ve yanımızdaki insanlar titiz bir şekilde seçilmelidir.

Yaşanan dönem sebebiyle sezgilerin rehberliğine çok ihtiyaç duyulur ve içgüdülerimiz izlenebilir. Katıksız ve katkısız saf gerçek bu dönemde ortaya çıkabilir ve bu gerçeklere sezgilerimiz aracılığıyla ulaşılabilir. Bilgi ise balık dolunayında kolektiften akacak ve yoğun bir iletişim süreci yaşanacak. Bunun yanı sıra ihtiyaç ve isteklerin sezgimizi ve algımızı kör etmesine izin vermemek bu durumda yapılması gereken ve izlenilmesi gereken bir yoldur. Başkalarının söylediklerine, kehanetlerine ya da sezgilerine önem vermeyip kendi iç sesimizin rehberliğini dinlememiz gerekir.