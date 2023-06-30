Bugüne kadar hayat verdiği karakterler ile dizi dünyasına başarılı kadın oyuncularından birisi olan güzel oyuncu Melisa Döngel sıklıkla magazin gündeminde de yer alıyor. İstanbul'da 1999 senesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Melisa Döngel, uzun bir süredir farklı rollere hayat veriyor. Ünlü oyuncu Bizim Hikaye isimli televizyon dizisi projesinde Deniz karakterini canlandırmış ve kısa süre içerisinde kendisini sevdiren bir oyuncu olmuştu. Daha sonra Elif isimli günlük dizileri oyalanan ünlü isim Süreyya karakterini canlandırmış ve bu karakter ile iz bırakmıştı. Ardından Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi projesinde çok önemli bir rolde olan Melisa Dön Gel Ceren karakterine hayat vermiş ve bu karakter oyuncunun hayatında büyük bir popülerlik elde etmesine de katkıda bulunmuştu.

Aşk Mantık İntikam dizisinde çok önemli isimler ile beraber de rol alan Melisa Döngel bu dizide Çağla karakterine hayat vermiş ve daha sonra farklı dijital projelerde de boy göstermişti. Genç oyuncu adına Dünyayla Benim Aramda ve Barbaros Hayrettin isimli dizilerde önemli projeler olmuştu.

Son zamanlarda arama motorlarında hakkında en çok bilgi aranan isimlerden biri olan Melisa Döngel merak edilenleri yanıtladı ve kendisine gelen sorulara yanıt verdi. Son zamanlarda estetikleriyle çok konuşulan ünlü isim yaptırdığı işlemleri söyledi. Yanak dolgusu, çene dolgusu dudak dolgusu ve botoks yaptırdığını açıklayan ünlü isim eski fotoğrafına baktığı zaman benlikten çıkmışım aslında şeklinde ifadeler kullandı.

Evli olup olmadığı hakkında soruları da yanıt veren Melisa Döngel henüz evlenmediğini ve daha çok genç olduğunu söyledi. Daha önce evliliğin kendisine uzak bir kavram olduğunu açıklayan ünlü oyuncu yaşı ilerlediği zaman ve kız kardeşiyle beraber yaşadığı zaman aile hayatına güzel bir şey olduğunu fark ettiğini açıkladı.