Melisa Aslı Pamuk’tan Mustafa Mert Koç Açıklaması!

Kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açan başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerinde topladı. Birlikteliklerinin çok güzel gittiğini ifade eden ünlü oyuncu, her şeyin daha çok yeni olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.

Melisa Aslı Pamuk’un bir istihbarat ajanına hayat verdiği ve ünlü oyuncu Mert Fırat'ın da cinayet masası başkomiserini canlandırdığı polisiye gizem filmi “Kilit” isimli projenin galası Etiler'de bulunan bir alışveriş merkezinde dün akşam gerçekleşti. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk bir süre önce Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile ilişkisini noktalanmış ve verdiği bu karar ile adından söz ettirmişti. Futbolcu ile biten ilişkisi sonrasında kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile yeni bir birlikteliğe adım atan ünlü isim, geceye yalnız katılım göstermesi ile de dikkat çekti.

Siyah renklerin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni toplayan ünlü oyuncu, muhabirler ile kısa bir sohbet de gerçekleştirdi. İlişkisi ile ilgili olarak samimi açıklamalar gerçekleştiren başarılı isim, her şeyin daha çok yeni olduğunu fakat kendisinin özel hayatı ile ilgili konuşmak istemediğini de söyledi. 27 yaşındaki Mustafa Mert Koç ile geçtiğimiz ay objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, Bodrum'da görüntülenmişti. Çift Bodrum'da tekne kiralayarak aşk yaşamış ve keyifli halleri ile kameralara yansımıştı.

Geçtiğimiz ay röportaj veren ünlü isim, dışarıdan göründüğü gibi soğuk biri olmadığını ve yalnızca ortama alışana kadar mesafeli davrandığını söylemişti. Ancak kimsenin anında birisine sıcak davranmadığını da anlatan ünlü oyuncu, korunma amaçlı olarak etrafına duvar inşa ettiğini ve bu yüzden ilk anda o şekilde davrandığını dile getirmişti. Haksızlığa gelemeyeceğini de açıklayan ünlü isim, söylentilere ve ithamlara katlanamadığını da belirtmişti.