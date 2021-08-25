5 Aylık Hamile Ayça Erturan Açıkladı! “Virüs Hızlı Davrandı”

Bir süredir yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu evliliğini devam ettiren ünlü oyuncu Ayça Erturan, kötü haberi sevenleri ile paylaşarak üzüntüye boğdu. Anne olmaya hazırlanan 5 aylık hamile başarılı isim Ayça Erturan, ilk doz koronavirüs aşısını yaptırdığını ve ikinci doz için de zamanını beklediğini ifade etti. Ancak virüsün hızlı davrandığını da açıklayan ünlü oyuncu, Delta varyantına yakalandığını anlatarak gündemde yer aldı.

Merhum Levent Kırca'nın oğlu ile 2014 senesinde nikah masasına oturarak dünya evine giren başarılı oyuncu Ayça Erturan, 5 ay önce hamile olduğu bilgisini sevenleri ile paylaşmıştı. Daha sonra ise kızları olacağı bilgisini açıklayan çiftten kötü haber geldi ve Ayça Erturan Delta varyantına yakalandığı bilgisini paylaşmayı ihmal etmedi.

5 aylık hamile olan ünlü oyuncunun genel durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı ve bebeğinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Başarılı oyuncu Ayça Erturan koronavirüs aşısı yaptırmanın önemini de vurgularken hastalığı yüzde yüz önleyemese bile semptomları azalttığını söyledi.

2014 senesinde nikah masasına oturan ünlü oyuncu Ayça Erturan, içinde ultrason fotoğrafı olan bir hediye kutusunu dostlarına ve ailesine vererek güzel habere bildirmişti.

Delta Varyantı Nedir?

1 Haziran 2021 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs varyantları için yapmış olduğu açıklamada yeni isimlendirme sistemi kapsamında ülke isimleri yerine Yunan alfabesinde bulunan harflere göre bir sınıflama yapılacağı öğrenilmişti. Yapılan açıklama sonrasında Güney Afrika varyantı Beta, İngiltere varyantı Alfa, Brezilya varyantı Gama ve Hindistan varyantı da Delta olarak isimlendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 19 Ağustos tarihinde Kabine Toplantısı ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu ve koronavirüs Delta varyantının ülkemizde yüzde doksanı geçtiğini ifade etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel olarak yüksek oranda bulunmayan Delta Plus'ın hızlı bir şekilde artış gösterdiğini de ifade ederek vatandaşlara bilgi paylaşımında bulunmuştu.