Melis Sezen ile Murat Ünalmış Gülcemal Dizisinde Partner Oldu

Fox TV ekranlarında Gülcemal isimli dizinin yayın hayatına başlayacağı öğrenildi ve projenin başrol oyuncuları izleyici grubunun ilgisi ile karşılaştı. İlk bölümünü 6 nisan Perşembe akşamında ekranlara taşıyacak olan Gülcemal dizisinin 1. bölümü öncesinde büyük bir heyecan yaşanıyor. Özellikle ünlü oyuncu Murat Ünalmış’ı uzun bir süre sonrasında ekranlarda görecek olmaları sebebiyle büyük bir mutluluk yaşıyor. Başarılı oyuncu Murat Ünalmış son olarak 1,5 sene önce ekranlarda yer alarak oyunculuk performansı sergilemiş ve hayranları ile buluşmuştu. Seyirci grubu Melis Sezen ile Murat Ünalmış’ı partner olarak görmek için Gülcemal dizisini sabırsızlıkla bekliyor.

Güzel oyuncu Melis Sezen çok başarılı geçen ve toplamda 2 sezon boyunca yayın hayatına devam eden Sadakatsiz dizisi sonrasında tekrardan televizyon ekranına dönüş yapma kararı aldı ve aldığı bu karar ile hayranlarını çok mutlu etti. Melis Sezen dizinin kadın başrolü olması sebebiyle kariyer hayatınızda çok etkili bir çıkış yapma fırsatı elde etti.

İki sevilen oyuncunun başrolü olduğu dizide annesi tarafından canavara dönüştürülen bir adamın hayatının nasıl değiştiği ve genç bir kadına gönlünü kaptırması anlatılacak. Ünlü oyuncu Melis Sezen Gürcü Mahallesi'nde cesur bir kadın olarak performans sergileyecek ve güçlü bir duruş sergileyerek izleyici ile buluşacak. Diğer taraftan Murat Ünalmış ise hayranlarına karşısına sert bir erkek rolüyle çıkacak ve daha önce hayat verdiği karakterlere benzer bir şekilde ekranlarda yer alacak. Pek çok izleyici iki oyuncunun ismini 2023 senesinin çıkışını yapacak oyuncular olduğunu düşünüyor. Murat Ünalmış ile Melis Sezen partnerliğinin favori dizi çifti olarak gösterilebileceği yönünde yorumlar yapılıyor. Fox TV ise kısa bir süre içerisinde yayın hayatına başlayacak olan yeni diziye çok güveniyor ve haftalardır fragmanlar yayınlanıyor.