Melike İpek Yolova Yeni Projelerini Açıkladı: Mahkum Dışında Anlaşmalar Var!

Güzel oyuncu Melike İpek Yalova Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Mahkum isimli televizyon dizisi projesinde çok başarılı bir performans ortaya koymuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü isim son dönemde performans sergileyerek hayranları ile buluştuğu etkili projeler ile sevenlerini mutlu ederken dikkatleri üzerine çekmeye de devam ediyor. Peki Melike İpek yola kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

Ünlü oyuncu 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş ve bugüne kadar pek çok başarılı projede rol almıştır. Bir zamanlar Çukurova dizisine 2019 yılında başlayan Yalova, 2021 senesinde bu diziye veda etmiş ve toplamda 3 sezon boyunca dikkat çekici bir performans sergilemiştir. Oyuncu Müjgan isimli karaktere hayat verirken geçtiğimiz sezon başında ise Mahkum dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Oyuncu dizinin başrolünde yer alırken Büge olarak hayranları ile buluşmuştur.

Mahkum dizisi dışında farklı proje teklifleri de alan ünlü oyuncu Melike İpek Yalova köpeğini gezdirdiği sırada kameralar tarafından görüntülendi ve merak edilenleri yanıtladı. Muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştiren başarılı oyuncu salgın döneminin tekrardan yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde maske takmayı hiç bırakmayan ünlü isimler arasında yer aldı. Mahkum dizisinin 2. sezonunu beklediğini söyleyen Melike İpek Yalova, kısa tatiller yaptığını da açıklarken sonraki projeler hakkında konuştu. Biraz tatil yapıp geri döndüğünü açıklayan Mahkum dizisi oyuncusu, yaptığı tatilin kendisi için yeterli olduğunu belirtti. Oyuncu söz konusu projede rol almaya devam edeceğini belirtirken farklı projeler olduğunu da açıkladı. Bu projelerin henüz belli olmadığını söyleyen ünlü isim çok bir şey bilmediğini ifade ederken görüşmelere ise devam ettiğini açıkladı.

37 yaşındaki güzel oyuncu Melike İpek Yalova, 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dizi oyuncusu ve Türk sanatçı olan ünlü isim, Eski devlet bakanı Yüksel Yalova'nın da kızı olması ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Ünlü isim Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamlaması sonrasında Roma'da uluslararası politikalar ve kriz yönetimi masterı da yapmıştır. Daha sonra kariyer hayatına oyuncu olarak devam etmeyi tercih eden ünlü isim çocukluk döneminde babasını rol model olarak aldığını söylemiştir. Yaşıtlarının çizgi film izlediği sırasında kendisinin ise tartışma programları izlediğini ifade eden ünlü oyuncu, Bebek’te arkadaşlarıyla yemek yediği sırada tesadüfen Muhteşem Yüzyıl dizisinin yapımcısının dikkatini çekmiş ve bu şekilde oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Melike İpek Yalova, sevenleri tarafından Türkan Şoray'a benzetilmesi hakkında konuştu. Türkan Şoray'ın saygı duyduğu ve çok beğendiği birisi olduğunu ifade eden Yalova, bu konu ile ilgili olarak yalnızca gözüne rimel sürmeyi ve kalem çekmeyi sevdiğini belirtmiştir. Bir Zamanlar Çukurova isimli dizi projesinde Müjgan karakterine hayat veren ünlü oyuncu daha sonra Mahkum isim dizi projesinde de rol almıştır. Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova 2019 yılında Altuğ Gültan ile dünya evine girmiş fakat bu evliliği 2021 yılında ise 2 sene sonrasında sonlandırmıştır.

Altuğ Gülten kimdir, kaç yaşında, nereli?

2019 ile 2021 yılları arasında ünlü oyuncu Melike İpek Yalova ile evli kalan Altuğ Gülten, 1981 yılında doğmuştur. Üniversite eğitimini tamamlaması sonrasında kariyer hayatına televizyonculuk ve medya alanında ilerlemiştir.