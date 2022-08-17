Burcu Özberk: Murat Boz ile Oynayacağım İçin Çok Heyecanlıyım!

Uzun yıllardır Türk televizyon dizilerinin vazgeçilmez ve çok yetenekli kadın oyuncuları arasında yer alan Burcu Özberk, özellikle romantik komedi projelerinde çok güçlü bir performans sergiliyor. Dizi projelerinde elde ettiği başarıyla Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da adından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Özberk, güzelliği ile de seyirci kitlesini büyülüyor. Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisi projesinde İlhan Şen ile partner olan Burcu Özberk dikkatleri üzerine çekmiş ve İlhan Şen ile çok güçlü bir ekran uyumu yakalamıştır. Aşk Mantık İntikam isimli televizyon dizisi yayın hayatına yaz aylarında başlamış ve nisan ayına kadar devam ederek çok başarılı bir proje haline gelmiştir. Bir sonraki projesi ile merak konusu olan, kısa bir süre önce ise yeğeninden korana kaptığını ve zor bir hastalık süreci atlattığını ifade eden ünlü oyuncu Özberk, ağrılarının hala devam ettiğini söyledi.

Sırtındaki ve başındaki ağrıların bir türlü geçmediğini ifade eden ünlü oyuncu Burcu Özberk, Eylül ayı ortasında ünlü oyuncu Murat Boz ile Disney Plus'ta yayınlanacak olan filmde başrolü paylaşacak ve iki yeni projeyi sevenlerinin beğenisine sunacak. Sonraki süreçte ise dinlenerek kendine vakit ayırmak istediğini açıklayan başarılı oyuncu son yıllarda sürekli bir çalışma halinde olması ve koronavirüs tecrübesi sebebiyle dinlenmek istediğini açıkladı. Ünlü oyuncu Burcu Özberk yapmış olduğu bu açıklama ile bir süre boyunca ekranlarda yer almayacağını ifade etti ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Çok sevilen ve yüksek reyting oranları elde eden Aşk Mantık İntikam isimli dizi projesi ardından yazın tadını çıkardığını anlatan ve tatil yapıp İstanbul'da çok vakit geçirdiğini de söyleyen Burcu Özberk, gelecek hakkındaki planlarını paylaştı. Dizi setlerinde yaşanan yoğun bir döneme tekrardan girmeden önce kendisini toparlamak isteyen ve 3-4 ay boyunca dinlenmeyi tercih eden Burcu Özberk, bu açıklamayla yeni sezonda bir dizide yer almayacağını duyurdu.

Oyuncu “Rüyanda Görürsün” filminin hikayesinin kendisini etkilediğini ve projenin eğlenceli bir yapım olacağını söylerken Murat Boz'un da çok sevilen birisi olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcıyı önceden tanıdığını ifade eden Burcu Özberk, Murat Boz'un çok iyi ve doğal bir oyuncu olduğunda söyledi. Murat Boz ile çalışacak olması sebebiyle büyük bir heyecan duyduğunu açıklayan ünlü oyuncu, söz konusu film projesi haricinde farklı bir anlaşmasının ise bulunmadığında ifade etti.

Rol alacağı projeleri nasıl seçtiği hakkında da konuşan ünlü oyuncu Burcu Özberk, en iyisi ve en güzeli olması için içine sinen bir projeyi beklediğini ifade etti. Oyuncu sinemanın senaryosunu belli olması sebebiyle bu durumun kendisini daha çok memnun ettiğini anlatırken çalışma saatlerinin belli olduğunu da söyledi. Çalışma saatlerinin belli olmasının kendisi için çok güzel bir durum olduğunu anlatan Burcu Özberk bu tür projeleri daha çok sevdiğini söyledi.

Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

Eskişehir'de 11 Aralık 1989 yılına dünyaya gelen ünlü oyuncu Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur. Ünlü oyuncu ilk ekran tecrübesini 2013 senesinde yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış ve geniş bir kitleye hitap etmeye başlamıştır. 165 cm oyunda olan güzel oyuncu Aşk mantık İntikam dizisinde başrolde yer alarak Esra karakterine hayat vermiştir.