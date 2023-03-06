Mehmet Yılmaz Ak Sağlık Problemi Sebebiyle Yargı’ya Veda Ediyor! Pars Artık Olmayacak

Başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Kanal D ekranlarında pazar akşamlarında izleyici ile buluşan Yargı dizisinde kilit rollerden birini üstleniyordu. Dizi projesinde Pars isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu çok önemli bir yerde bulunuyordu. Sosyal medyada da her yeni haftada gündem olan ünlü isim sergilediği oyunculuk performansı ile övgü dolu yorumlar alıyor ve göz kamaştırıyordu.

Karakter yaratma konusunda çok usta olan ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinde hayat verdiği Pars karakteriyle hafızalara kazındı ve güçlü oyunculuk performansı ile takdir edildi. Fakat sağlık problemi sebebiyle yeni gelişen olaylar sonucunda ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı bilgisine ulaşıldı.

Mehmet Yılmaz Ak ile ilgili sağlık problemi hakkında neler olduğu tam olarak bilinmese de hem oyuncu hem de dizinin resmi sayfası önemli bir açıklamada bulundu. Konu hakkında yapılan tahminlere göre 6 Şubat Pazartesi gününde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem etkilerinin oyuncunun dizide rol almasına mani olduğu şeklinde değerlendirmeler gerçekleşti.

Yargı dizisi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve yakışıklı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ın sağlık sorunlarının çalışması engel olduğu yönünde uzman doktor raporu sunduğu açıklandı. Bu şekilde oyuncunun sözleşmesini feshettiği bilgisi aktarıldı ve seyirci grubu Pars karakterinin artık dizide olmayacağı sebebiyle büyük bir üzüntü duydu.

Oyuncu kendi isteğiyle Yargı dizisine veda etti ve bu durum senarist Sema Ergenekon'un planlarını altüst eden bir hal aldı. İzleyici grubu her hafta büyük bir merak içerisinde Yargı dizisinin yeni bölümü seyrediyordu fakat Pars karakterinin diziye veda etmesi çok büyük sorunlar doğurdu. Adaleti temsil eden karakter seyirci grubunda da saygınlık oluşturan bir yerdeydi. Oyuncunun vedası sonrasında hikayede bazı kopuklukların olabileceği tahmin ediliyor. Ünlü oyuncu Ak, diziden erken ayrılmak durumunda kaldığını üzülerek belirtti.