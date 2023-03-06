Erdoğan Kabine Toplantısı Ardından Açıklama Yaptı! Deprem ve Seçimler Gündemde

6 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti ve 14 Mayıs tarihinde yapılması planlanan seçimler ile 11 ili vuran depremler hakkında önemli ifadeler kullanıldı. Saat 15.40'ta başlayan toplantı 19.30'da sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremlerde can kaybı sayısının 46.104 olduğu bilgisini vatandaş ile paylaştı. Erdoğan ağır hasarlı bina sayısının 230 bin olduğunu da açıkladı ve konteyner sayısının artırılabileceğini belirtti. Bir sene içinde hak sahiplerine evlerini teslim edebileceklerini ifade eden Erdoğan ağır hasarlı yerlerde sanatkarlara ve esnaflara 250 bin liraya kadar 60 ay vadeli kredi verileceğinin duyurusunu yaptı.

Eski ve eksik binalarda oturan bütün vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısına vurgulanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde yapılması planlanan seçim dönemindeki gündemlerinin deprem olacağını ifade etti. Seçim sürecinin gündem sapmasına yol açabileceği ifade edildi ve geride bırakılmasının şart olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda seçim sürecinin 10 Mart tarihinde alacakları karar ile başlayacağını söyledi.

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ana gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapılan çalışmaların olduğunu belirtti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diledikleri ifade edildi. Devlet ve millet olarak 6 Şubat saat 04.17'de yaşanılan ilk deprem anı itibariyle tüm imkanların seferber olduğu söylenildi.

Kış şartlarının işleri zorlaştırdığını açıklayan Erdoğan, yaklaşık 9 saat sonra meydana gelen 2. depremin sonuçları daha da kötüleştirdiğini söyledi. Ülkede ve bölgede ağır kış şartlarında yaşanmasının işleri zor bir hale soktuğu konusuna vurguda bulunuldu. Bunun yanı sıra deprem sebebiyle eşi benzeri görülmemiş arama kurtarma gücünü bir araya getirdikleri söylenildi.