Tuzla'da Vernik Fabrikasında Patlama Ardından Yangın Çıktı

Tuzla'da bir vernik fabrikasında büyük bir patlamanın yaşandığı öğrenildi ve daha sonra yangının çıktığı bilgisi vatandaş ile paylaşıldı. İstanbul'un birçok ilçesinden patlama sesinin duyulduğu açıklanırken yangın sebebi ile çok sayıda itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği de öğrenildi. Fabrikanın enkaza döndüğünü bildiren İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Tuzla'da meydana gelen söz konusu patlamada 3 işçinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken 9 kişinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı ve olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Korkunç yangın İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alan Orhanlı Sanayi Sitesi'nde bir vernik fabrikasında yaşandı ve büyük bir patlama sesi duyuldu. İstanbul'un pek çok ilçesinden duyulan patlama sesi vatandaşları korkuttu ve üzücü olay gündemde yer aldı. Patlama sonrasında fabrikada yangın çıktığı açıklanırken olay yerinin enkaza döndü belirtildi ve 3 işçinin de patlama sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Büyük çaplı patlama saat 13.00 sıralarında Tuzla'da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında meydana geldi ve patlama çevre ilçelerden de duyuldu. Daha sonra fabrikanın alev alev yanmaya başladığı görüldü ve patlama sesinin Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nın farklı ilçelerinden de duyulması dikkat çekti.

Fabrikanın patlama sonrasında alev alev yanmaya başladığı görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği de ifade edildi. Yoğun duman gökyüzüne yayıldı ve çıkan yangının ekiplerin uzun uğraşı sonucunda söndürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Çıkan yangını soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken 9 kişinin yaralanması ve 3 kişinin de hayatını kaybetmesi üzüntüyle karşılandı.

Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak yapmış olduğu açıklamalarda 3 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşmıştı. Albayrak, bölgenin 3 binadan oluşan vernik ve boya fabrikası olduğunu belirtti.