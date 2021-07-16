Mehmet Dinçerler’den Hadise Açıklaması

Son günlerde iş insanı Mehmet Dinçerler’in adı ünlü şarkıcı Hadise ile aşk dedikodularına karışmıştı ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Dinçerler son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi ve aşk hayatı hakkında konuşmak istemediğini ve gazetecilerin istediği gibi yazabileceğini söyledi.

Önceki gün Nişantaşı'nda kız kardeşi ile kameralara yansıyan is insanı Mehmet Dinçerler adının Hadise ile aşk dedikodularına karışması hakkında özel açıklamalarda bulundu. Gazetecileri gördüğü sırada Mehmet Dinçerler, yanındakinin öz be öz kız kardeşi olduğunu belirtti ve yanlış bir şey yazılmamasını rica etti. İşleri için buluştuklarını ifade eden eş İnsanı Mehmet Dinçerler merak edilen konulara da yanıt verdi. İşte son günlerde Hadise ile görüntülenmesi ile birlikte magazin gündeminde önemli bir yer tutan iş insanı Mehmet Dinçerler ile ilgili detaylı bilgiler…

Geçtiğimiz günlerde başarılı şarkıcı Hadise ile birliktelik yaşadığı yönündeki iddialara sessiz kalan İş insanı Mehmet Dinçerler gazetecilerin kendisine aşk hayatı hakkında sormuş olduğu sorular üzerine konuşmak istemediğini belirtti. Kendisinin bir şey söyleyemeyeceği ve gazetecilerin istediği gibi yazabileceğini ifade eden iş insanı yapmış olduğu açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra kardeşiyle otomobiline binip uzaklaşan iş İnsanı Mehmet Dinçerler yapmış olduğu açıklama ile merak içerisinde bıraktı.

Geçtiğimiz hafta magazin gündemi iki aşk iddiası ile çalkalanmıştı ve Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ilişkileri tartışılmıştı. İlk olarak başarılı şarkıcı Hadise ile birlikteliğini noktalayan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın sunucu ve manken Çağla Şikel ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İkilinin Alaçatı'da bulunan bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği görülürken ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın Çağla Şikel ile farklı bir mekanda yine görünmesi iddiaları kuvvetlendirilmişti. Ancak ünlü sunucu Çağla Şikel daha sonra sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile aşk haberlerini yalanlamış ve bu şekilde tartışmalara bir son vermişti.