Alina Boz, Mithat Can Özer ile Bodrum'da Görüntülendi

Başarılı oyuncu Alina Boz tatil sezonunu sevgilisi Mithat Can Özer ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta açtı ve ünlü çift objektiflere yansıdı. Kameraya yakalanan sevgililer uzun süre boyunca dostlarıyla sohbet etti ve tatilin tadını çıkardı. Yaklaşık olarak 3 senedir aşk yaşayan Alina Boz ile Mithat Can Özer çiftin Bodrum'da tatil yaptıkları sırada ilk defa görüntülenmiş oldu.

Usta sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu şarkıcı Mithat Can Özer ile sevgilisi başarılı isim Alina Boz tatile Bodrum'a gitti ve çift keyifli halleri ile dikkatleri üzerine çekti. Önceki gün Yalıkavak'ta kameralara yansıyan ikili arkadaşlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu Alina Boz sevgilisi ile sohbet ettikten sonra kendisi gibi oyuncu olan arkadaşları Asena Tuğal ve Gizem Karaca ile bir araya gelip tatiline devam etti. Ünlü isimler gazetecileri gördüğü sırada objektiflere takıldı ve poz vermeyi de ihmal etmedi.

Alina Boz geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu açıklamalarda salgın sürecinin kendisine hayatta hiçbir şeyi ertelememeyi öğrettiğini söylemiş ve seyahate çıkma planları kurduğunu açıklamıştır. 23 yaşındaki ünlü isim uzun bir Avrupa tatiline çıkmak istediğini söylerken görmek istediği ve uzun zamandır gitmeyi ertelediği yerleri ziyaret edeceğini ifade etmişti. Her zaman her şeyin kontrolde olduğunu ve her zaman istenilenleri yapmak adına zaman bulunduğunun düşünüldüğünü ifade eden ünlü oyuncu, bir gün geldiği zaman öyle olmadığının farkına varıldığını söylemişti. Her şey yoluna girdiğinde ilk yapacağı şeyin görmeyi ertelediği yerlere gitmek olacağını ifade eden ünlü oyuncu Boz, açıklamaları ile dikkat çekmişti.

Ünlü isim aşkım tarif edilmesi zor bir duygu olduğunu ifade ederken pek çok duygunun karışımı olduğunu söylemişti. Hayatta edinilen tecrübeler ile beraber insandaki tanımının da her zaman değiştiğini ifade eden Boz, hiç olmadığını sandığı kadar huzurlu ve mutlu hissetme hali olarak tanımlamıştı.