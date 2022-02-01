Mehmet Dinçerler Suskunluğunu Bozdu! Hadise ile Ayrıldılar Mı?

Geçtiğimiz hafta evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mehmet Dinçerler’i sosyal medya hesabı üzerinden takip etmeyi bırakan Hadise, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise'nin takibi bırakması üzerine Mehmet Dinçerler de sosyal medya hesabını kapatmış ve akıllara çiftin ayrılıp yrılmadığı sorusu gelmişti. Magazin gündeminde bu konu ciddi bir şekilde konuşulurken iş insanı Mehmet Dinçerler ise konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Son aylarda magazin gündeminin en çok konuşulan çifti arasında gösterilen Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin evleneceği konuşulurken şaşırtan bir gelişmenin yaşanması gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz hafta kendisine evlenme teklifi eden sevgilisi Mehmet Dinçerler’e “Evet” yanıtını vermişti. Daha sonra ise sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sevgilisi Mehmet Dinçerler’i takip etmeyi bırakan Hadise, gündemde yer aldı.

Dinçerler ise kendisini sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakan Hadise'nin bu hamlesi ardından Instagram hesabını kapatmayı ihmal etmedi yaşanan bu olaylar sonrasında ise ayrılık dedikoduları çıktı ve gerçekler merak edildi.

Mehmet Dinçerler suskunluğunu bozdu ve yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Takibe alınmış bir borcunun olmadığını ifade eden Dinçerler, haberlere konu edilen ödenmeyen borçlarla ya da şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığının olmadığını belirtti. Bugüne kadar evlat olarak üzerine düşeni yaptığına inandığını açıklayan ünlü iş insanı bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağını aktardı. Günümüzde gelinen sürecin ise oldukça üzücü olduğunu ifade eden ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, yaşanan bu olay ile ilgili magazin üretmenin ve haksız itibar suikasti yapmanın hiçbir ahlaka yakışmayacağını da söyledi.

Son günlerde ayrıldıkları konuşulan Hadise ile başarılı iş insanı Mehmet Dinçerler, Tuğba Dinçerler’in İstanbul'da gerçekleşen düğününde birlikte katılmış ve çiftin fotoğrafları da magazin gündeminin eline geçmişti. Ünlü isim kendi şarkılarında dans etmiş ve daha sonra aile fotoğrafında da yer alarak uzun süre boyunca adından söz ettirmişti.