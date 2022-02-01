Houthiler BAE'ye Neden Saldırdı? Bilmeniz Gereken Her Şey

Yemen'deki İran bağlantılı Houthi isyancıları son haftalarda Yemen'deki silahlı grupla savaşan Suudi liderliğindeki bir koalisyonun üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok sayıda insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi.

Buna karşılık, Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetini geri getirmek için savaşan koalisyon, Yemen'in kuzeyindeki Saada vilayeti ve Houthi kontrolündeki başkent Sanaa'daki saldırıları artırdı.

İşte şiddet olaylarındaki artış ve bundan sonra olabilecekler hakkında bilmeniz gereken dört şey.

Yemen'in Houthi isyancıları kim?

Ansar Allah olarak bilinen Husiler, Yemen'in Zaidi Şii Müslüman azınlığını destekliyor ve İran tarafından desteklendiğine inanılıyor.

Silahlı grup, 2014 başlarında Saada eyaletinin kontrolünü ele geçirdikten sonra öne çıktı. Daha sonra Sanaa'yı ele geçirmek için güneye doğru hareket ettiler ve Yemen Cumhurbaşkanı Abd-Rabbu Mansour Hadi'yi sürgüne kaçmaya zorladılar.

Mart 2015'te, ABD'nin lojistik olarak desteklediği Suudi liderliğindeki bir koalisyon, Houthilerle savaşmak, Hadi hükümetini geri getirmek ve bölgede artan İran etkisini tersine çevirmek amacıyla askeri olarak müdahale etti.

Çatışmalar o zamandan beri yüz binlerce Yemenliyi öldürdü ve Birleşmiş Milletler'in dünyanın en kötü insani krizi olduğunu söylediği şeyi tetikledi.

Houthiler yıllar boyunca komşu Suudi Arabistan'a birden fazla füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Ancak bu aya kadar, BAE'ye yönelik son Houthi saldırısı 2018'de geri dönmüştü.

BAE Yemen savaşında nasıl bir rol oynadı?

2018 Houthi saldırıları, BAE destekli güçlerin Kızıldeniz liman kenti Hodeidah'ın kontrolü için Houthilerle savaşırken geldi.

BAE, 2019'dan bu yana Yemen'deki askeri varlığını önemli ölçüde azalttı, ancak yine de inşa ettiği ve silahlandırdığı büyük yerel güçler aracılığıyla güç projelerine devam ediyor.

BAE, eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) liderliğindeki Yemen Ortak Güçleri'ne destek verdi.

STC, koalisyon tarafından desteklenen Yemen hükümetiyle doğrudan çatıştı ve BAE'nin askeri desteğiyle 2019'da Yemen'in geçici başkenti Aden'in kontrolünü ele geçirdi.

BAE destekli güçler, 2018'den bu yana Houthileri savaşa sokmaktan büyük ölçüde kaçındı, ancak bu son birkaç hafta içinde değişti.

Aralık ayı sonlarında, büyük ölçüde güney Yemenlilerden oluşan hükümet yanlısı bir milis olan BAE destekli Dev Tugayları, Houthileri Şebvah valiliğinden çıkmaya zorladı. Ortak Kuvvetlerin yanı sıra, Dev Tugayları şimdi komşu el-Bayda'daki Houthi topraklarına ve kuzeye, Houthilerin aylardır ele geçirmek için savaştığı stratejik öneme sahip marib şehrine doğru ilerliyorlar.

Analistler, Dev Tugayları ve Emirati askeri desteğinin Marib ve Şebvah'taki savaşta masaları çevirerek Houthilerin BAE'ye saldırmasına neden olduğunu söylüyor.

BAE-Houthi gerilimi sırasında neler oldu?

2 Ocak'ta Husiler, "askeri malzeme" taşıdığını iddia ederek Kızıldeniz'de BAE bandıralı bir gemiye el koyduklarını söyledi.

17 Ocak'ta, Abu Dabi'ye Houthiler tarafından düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısı, üç kişinin ölümüne yol açan bir yakıt tankı patlamasını tetikledi. Houthiler ayrıca Abu Dabi Uluslararası Havaalanı'nın yapım aşamasındaki bir uzantısını hedef alarak yangına neden oldu.

Suudi liderliğindeki koalisyon, Houthilerle bağlantılı askeri hedefler olduğunu söylediği hava saldırılarına yoğun hava saldırılarıyla karşılık verdi.

Ancak hava saldırıları ve füze saldırılarının hastaneler, telekomünikasyon altyapısı, havaalanları, bir su tesisi ve bir okulu vurduğu ve 21 Ocak'ta kuzeydeki Saada ilindeki geçici bir gözaltı merkezinin bombalandırıldığı ve hafta içinde Düzenlenen bir saldırıda Sanaa'da yaklaşık 20 kişinin öldüğü bildiriliyor.

24 Ocak'ta BAE, Houthiler tarafından Abu Dabi'ye ateşlenen iki balistik füzeyi durdurup imha ettiğini açıkladı.

En son, BAE Pazartesi günü Yemen'den Abu Dabi'ye ateşlenen bir balistik füzeyi durdurup imha ettiğini açıkladı. Houthiler, Abu Dabi'ye bir dizi balistik füze ateşlediğini ve Dubai'ye insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini doğruladı.