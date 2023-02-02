Mehmet Ali Erbil'den Çağla Şikel'e Akıl Almaz İthamlar

Son dönemde sergilemiş olduğu çirkin davranışlar ve yapmış olduğu açıklamalar ile skandallar yaratmaya devam eden ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, bu defa Çağla Şikel ile ilgili söylemiş olduğu sözler ile adından söz ettirdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen çirkin ithamlar ile adından söz ettiren ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Ünlü sunucunun güzel manken Çağla Şikel hakkında yapmış olduğu açıklamanın yenilir yutulur cinsten olmadığı hakkında yorumlar paylaşıldı. Sizler için haberimizin devamında bir dönemde Çarkıfelek'te beraber çalışan Mehmet Ali Erbil ve Çağla Şikel hakkında gelişen olayları yazdık. Peki Mehmet Ali Erbil ile Çağla Şikel arasında ne oldu, kin ne dedi?

Bir dönemin en çok izlenen programlarını sunan ve efsane televizyon yıldızı olarak anılan Mehmet Ali Erbil geniş kitleler tarafından takip ediliyordu. Ünlü sunucunun programı olan Çarkıfelek yarışması her geçen gün reyting rekorları kırıyordu ve Mehmet Ali Erbil de programını almış olduğu bu sonuçlar ile fenomenlik tahtını giderek sağlamlaştırıyordu. Ardından ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yapan Özlem Yıldız ile ilişki yaşadığı haberi seyirci grubunun dikkatini daha çok çekmiş ve izleyici programı daha meraklı bir şekilde seyretmeye başlamıştı. Ancak daha sonra ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek’ten sonra Açıl Susam Açıl isimli programı sunmaya başladı ve skandallar bu şekilde başladı. Programda seyircilerin ağzına salam sokan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil skandalları bu şekilde başlamış oldu. Aslında bu durum gelecek olan yeni skandalların yalnızca küçük bir habercisiydi.

Daha sonra Ya Şundadır Ya Bunda isimli programda yarışmacıların pantolonunu indirerek cinsel organlarının görünmesini sağlayan Mehmet Ali Erbil Türk televizyon tarihindeki en büyük skandallardan birine bu şekilde imza atmıştı. Yapmış olduğu inanılmaz davranışlarla tarihe geçen ünlü sunucu son olarak Çağla Şikel hakkında söylemiş olduğu sözlerle gündemde yer aldı.

Yaşanan bu türdeki benzer skandallar sebebiyle ekranlardan ambargo edilmesi ardından ünlü sonucu kaçış sendromu isimli hastalık ile adından söz ettiriyordu. Ardından sağlığına kavuşan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil daha sonra Ece Ronay isimli kadın şarkıcıyı taciz ettiği iddiasıyla gündemde yer almıştı. Bu şekilde tekrardan skandallar listesi ile adından söz ettiren ünlü sunucu geniş bir kitleden tepki toplamıştı. Bunun yanı sıra Tiktok'a da giriş yapan Erbil canlı yayınları açmış ve sergilemiş olduğu tavırlar ile anlaşılmayı başaramamıştı.

Şimdi ise çok farklı bir skandal açıklama ile gündemde yer alan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz gün Çağla Şikel'in programına katılmış ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Erbil Söylemezsem Olmaz isimli programa telefon ile dahil olup Çağla Şikel'in bir zamanlar Çarkıfelek programında hosteslik yaptığını ancak kendi programında beraber çalıştıklarından bahsetmediğini söyledi.

Çağla Şikel'in bir kanalda sunuculuk yapması sebebiyle eski günlerini unuttuğunu açıklayan Mehmet Ali Erbil, o dönemde Çarkıfelek'te hostes olmak için kapısında yattıklarını söyledi. Stelyo Pipis ile sevgili olduktan sonra hosteslik yaptığını ve kulesinden çıkmadığını belirten ünlü sunucu “Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın” şeklinde sözler söyleyerek skandal açıklamalara bu şekilde imza attı.