Mehmet Ali Erbil Tekerlekli Sandalye ile Savcıya İfade Verdi

Genç şarkıcı Ece Ronay’ın “hakaret” ve “taciz” şikayeti üzerinde hakkında soruşturma başlatılan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, tekerlekli sandalye ile adliyeye geldi ve savcıya ifadesini verdi. Basın mensupları tarafından görüntülenen ünlü şovmenin adliyeye tekerlekli sandalye yardımı ile gelmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında sosyal medya fenomeni olan Ece Ronay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve magazin gündeminin üst sıralarında uzun süre boyunca kalmıştı. Ronay, suç duyurusu dilekçesini avukatı aracılığı ile savcılığa sunmuş ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine hakaret ettiğini ve tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Suç duyurusu üzerine şovmen Mehmet Ali Erbil, başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi ve şüpheli sıfatıyla savcıya ifadesini verdi.

Erbil'in adliyeye geldiği sırada yürümekte zorluk çektiği görüldü ve tekerlekli sandalye ile savcılığa çıkarıldığı gözlemlendi. Erbir, yaklaşık olarak yarım saat boyunca ifade verdi ve daha sonra savcılıktan ayrıldı. Basın mensuplarının sorduğu sorular karşısında ise yanıt vermekten kaçınan ünlü sunucu daha sonra adliyeden çıktı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, “Karpuz” isimli şarkısı ile popüler olmuş ve daha sonra Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirtmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden ünlü şovmen ile olan yazışmalarını da yayınlayan genç şarkıcı ve sosyal medya fenomeni, “Ahlaksızlar her geçen gün büyüdü” şeklinde ifadelerde kullanmıştı.

Ece Ronay’ın iddiaları sonrasında ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil de sessizliğini bozmuş ve genç isim hakkında “Bunun hesabını verecek” demişti. Ece Ronay’a mesaj atmadığını, klibinde oynadığını ve gençlere destek olmak istediğini açıklayan ünlü sonucu, Ece Ronay’ın kendisini evine davet ettiğini de aktarmıştı. Ronay ise sunucu ile iş yapmaya çalıştığını, onu her fırsatta uyardığını, onun kızı yaşında olduğunu ve bu tarzda konuşmaması gerektiğini söylediğini aktarmıştı.