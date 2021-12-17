Emekliler 5.750 TL Ödeme Alacak: Eski ya da yeni emekli olmanız fark etmeyecek bütün emeklilere 5.750 TL ödeme yapılacak. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ki emeklilerin faydalanabileceği 5.750 TL ödeme alabilecekleri bir kampanya duyuruldu. SGK ve Ziraat Bankası'nın ortak imzaladığı protokol sonrası emekli promosyonlarına zam geldi. Emekliler bu zamları almayı devam ediyor. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Yapı kredi Bankası bu promosyonları almaya hak kazanan kişilere 5.750 TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Emekli maaşlarını almaya devam eden ve sözleşmeleri de bulunan vatandaşlar bir ay içinde promosyon hesaplarını alabilecekler. Bu promosyon sonrası emekliler yüksek ödemeler ödemeler yapabilecek ve bu haklara sahip olacaklar.

Emekli Promosyonu Nedir? Nasıl Alınır?

Emekli promosyonları 2017 yılının mart ayında başlamıştı. Bu promosyonların ardından 3 yıl geçti. Geride bırakılan bu 3 yıl sonrası emekliler tekrardan zam konusunu gündeme getirdi. Bu kampanyalar hız kesmeden açıklanmaya devam ediyor. Bu promosyon aynı banka üzerinden 3 yıl boyunca emekli maaşınızı almanız dahilinde banka size geri ödemeksizin bu promosyonu ödüyor. Alınan bu para geri ödenmiyor. 3 yıl sözleşme süresi dolduktan sonra tekrar talep edebiliyorsunuz. Burada yapacağınız tek şey emekli maaşınızı promosyon alacağınız bankaya taşımak ve burada sözleşme imzalamak. Diyelim ki bahsi geçen promosyon parası geri ödenmedi ve 3 senelik promosyon sözleşmeniz doldu, sözleşme süresinin dolmasından sonra bu parayı yeniden talep edebiliyorsunuz.

Emekliye 5.750 TL Ödeme Yapılacak!

TEB ve Yapı kredi Bankası bu promosyon dahilinde emekliye 5.750 TL ödeme yapacak. Emekli maaşı 1.500 TL arasında olan emekliler için 1.800 TL ödeme yapılacak. 1.500-2.500 TL arasında olan vatandaşlar için ise 2.125 TL ödeme yapılacağı açıklandı. TEB bankasının bu promosyon miktarını daha da artırması düşünülmektedir. Bankanın yaptığı açıklamaya göre eş, dost, akrabanın maaşlarını bankaya getirmesi durumunda 150 TL promosyon alma şansı elde edebilecekler. Ancak kota 10 kişi ile sınırlandırılmıştır. Emekli arkadaş kapsamında 1.500 TL ek ödeme alabileceksiniz. Burada bizim yapmamız gereken maaşımızı bankaya taşımak, 3 yıl boyunca bu bankadan emekli maaşını alacağını taahhüt etmek ve sonrasında promosyonunuzu almak.