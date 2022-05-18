Meclisten Son Dakika ikramiye müjdesi geldi! Bayramda Emeklilere, Çalışanlara Yeni Bir Paket Hazırlandı ve 2400 TL Ödeme

Son zamanlarda yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebiyle, geçim zorluğu çeken vatandaşlar devlet tarafından yapılacak ödemeler ile ilgili haberleri merak ediyor. TBMM üzerinden yayınlanan son bildirgede, özellikle emekli olan ve sigortalı olarak asgari ücretle çalışan kişilere ikramiye verileceği haberi geldi. Bu teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Eğer teklif TBMM kurul tarafından kabul edilirse, önümüzdeki kurban bayramında emekliler gibi, asgari ücretli çalışan kişilerde, emekli promosyonu alabileceklerdir.

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi

Ramazan bayramı için verilen emekli ikramiyelerinde yapılan 1100 TL ödeme emekliyi memnun etmedi. Bunun memnun edilmediğini göre hükümet yetkileri kurban bayramı için çalışma yapılacağını açıkladı. Kurban bayramına 15 gün kalaya kadar yeni emekli ikramiyesi zamlı olarak yatacak ve emekli olan kişiler, bu ikramiyeleri hesaplarına alacaklar. 2500 TL'ye kadar çıkarılması planlanan emekli ikramiyeleri, bir diğer tarafta ise 1500 TL olacağı konuşuluyor. Kurban bayramına 15 gün kala yeni zamlı emekli ikramiyeleri yatacaktır.

Çalışan Kişilere İkramiye Geliyor!

Asgari ücretli çalışan kişilere eğer ara zam yapılmazsa, emekliler gibi kurban bayramında ikramiye verileceği konuşuluyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler, başvuru yapmadan hesaplarına devlet tarafından emekli ikramiyesi alacaklar. Meclise sunulan bu taslak, onay alırsa, asgari ücretli çalışan kişilerde, 1100 TL ve üzerinde (yapılacak zamlardan sonra belli olacak) emekliler gibi ikramiye ödemelerini alabileceklerdir. Önümüzdeki ay bu konunun netleşeceğiniz ve verilecek olan Kurban ikramiyeleri belli olacağı açıklanacak...