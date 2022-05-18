Son dakika iş ilanı haberi geldi. MEB Duyurdu: En Az Lise Mezunu Alım Yapılacak! Milli eğitim bakanlığı personel alımı başvurusu başladı. Bugün başlayan personel alımları ile ilgili milli eğitim bakanlığı en az lise mezunu olacak şekilde yeni personel alım ilanlarını duyurdu! İŞKUR ve resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bu haber ile birlikte, geçiçi iş ilanına başvurunuzu bırakabilirsiniz. MEB üzerinden verilen bu ilanlarda ön büro elemanı alınacağı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bu ilana İŞKUR üzerinden online olarak da başvuru yapabilirsiniz. İlana göre AYDIN ilinde oturan kişiler, MEB üzerinden geçiçi personel olarak Ön Büro Elamanı alınacaktır. Başvuruyu İŞKUR üzerinden yapabilmeniz için buraya kaydınızın olması ve iş arıyor olmanız gerekmektedir. 23 Mayıs tarihi ile itibaren Aydın ilinde oturan kişiler, İŞKUR internet sitesine girerek başvuru yapabileceklerdir. Başvuru ekranına işlem yapan kişiler, sonuçlarını ise 26 Mayıs tarihinde öğreneceklerdir. 26 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:00 – 11:00 arasında Kuşadası 1. Noterliğinde yapılacaktır.

Personel Şartları Nelerdir?

Başvuru yapacak olan kişinin yaşı 18 ile 35 yaşı arasında olması istenmektedir. Adayın Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması isteniyor. Aydın ili Kuşadası ilçesinde oturan, İngilizce bilen ve iş alanında en az 6 aylık bir deneyimi olan kişilerin başvuruları değerlendirmektedir. İŞKUR üzerinden 00006785530 numaralı başvuru numarası üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz.