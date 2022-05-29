Meclisten son dakika gelişmeleri geldi! Son dakika, emekli maaş alanlara ödeme

Emekli maaşı alan vatandaşlar için son dakika haberi geldi. Meclis olayından geçen ve emekli maaş hesapları üzerinden 15.000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz bu nakit kampanyasına başvurunuzu kamu bankalarından ve bazı kamu destekli özel bankalar üzerinden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara devlet destekli olarak emekli maaşı hesabı üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte 15.000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. Emekli maaş hesabınız bu bankalarda ise başvurunuzu gerçekleştirerek hemen işlemlerinizi gerçekleştirebiliyor ve hesabınıza 15.000 TL ödeme alabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli olan vatandaşlara 15.000 TL nakit ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankaları olan bu 3 banka üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Devlet bankası olan bu üç banka üzerinden kredi kullanacak olan kişiler 15.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa banka şubesine giderek işlemlerini kimlikleri ile birlikte yapabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hesabı olan vatandaşlar ise banka internet bankacılığı şifresini oluşturduktan sonra banka şubelerine giderek işlemlerini 5 dakika içerisinde kolayca yapabiliyor.

Mobil uygulamalar üzerinden yapacağınız nakit başvurusu ile birlikte sizler de hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek mi Kredi kullanmanız ile birlikte 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceksiniz. 36 ay vadeli 15.000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabiliyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden bu kampanyaya katılmak için bankadan maaş almanız şarttır. Emekli maaşınızı başka bankadan alıyorsanız maaş taşıma işlemleri sonrasında Kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Denizbank İş Bankası Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hemen işlemlerini yapabiliyor ve kredi kullanabiliyor. Bankalar üzerinden yapılacak olan başvurularda devlet destekli olarak düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlanıyor.