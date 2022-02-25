Meclisten geçti! TC kimlik numarasına göre 5000 TL ödeme alınacak

Son dakika kampanyası olarak Meclisten geçen ve TC vatandaşı olan vatandaşlara 5000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. Yapılacak olan bu ek ödemelerde banka şubelerinden başvurunuzu gerçekleştirerek devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi kullanacaksınız. 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hızlı bir şekilde kampanya için başvurularına gerçekleştirebilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 5000 TL'ye kadar ek ödeme alacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde dilerse 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanabilecektir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinde hesabı olan veya bu bankalardan maaş alan vatandaşlar ise daha yüksek limitler dede internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 5000 TL Ek ödeme nasıl alınır?

Devlet destekli olarak verilecek 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve düzenli Ödemiş olmanız gerekmektedir. Emekli olan sigortalı olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel olarak 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğini söyleyebiliriz.

Özellikle emekli maaşı Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinde ise kişiler daha yüksek limitlerdede internet bankacılığını kullanarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda hesabınız üzerinden müşteri hizmetleri numarasını arayarak alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte devlet destekli olarak verilecek 5000 TL ödemeleri hemen hesabınıza yatırabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek kampanya detayları hakkında ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgileri buralardan da öğrenebiliyorsunuz. Bankaların güncel faiz oranları ile birlikte başvuru sorgulama ekranlarından da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.