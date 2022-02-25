Ziraat Bankası ve Diğer İki Özel Banka Herkese Destek Çıkacak: Nakit Gereksinimi Olan Başvurabilecek!

Ziraat Bankası ve öteki iki özel bankanın vatandaşa omuz desteği vereceği duyuruldu. Nakit sorunu olan herkes başvuruda bulunabilecek. Bahsi geçen kampanyada kişiler acil nakit gereksinimleri olması halinde 20 bin TL’ye değin gelir belgesiz bir biçimde nakit kredi kullanabilir hale gelecektir. Ziraat Bankası oluşturduğu bu önemli kampanyada düşük faiz oranları dahilinde kişilere kredi olanağı yaratırken, ihtiyaç kredisi almak isteyenlerin ilk taksit ödemesi için 3 ay ertelemeli biçimde işlem yapılacağını da böylece duyurmuş oldu. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattıktan sonra Denizbank ve Garanti Bankası gibi birçok banka da gelir belgesi istemeden 20 bin TL vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası’na İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılacaktır?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen kişiler için bunun nasıl yapılacağına dair bilgiler de yayınlamıştır. Kişi eğer banka kredi politikalarına uygunsa evine en yakın konumda bulunan Ziraat Bankası şubesini ziyaret etmesi kaydıyla ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurabiliyor. Nakit gereksinimi bulunan bireyler Ziraat Bankası’ndan kredi almaları durumunda ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli biçimde işlem gerçekleştirebilecek. Eğer bankaya gidecek imkan ve zamanınız yoksa da bankanın sitesinden ya da mobil aplikasyonundan da kredi için başvuruda bulunabilirsiniz. 20 bin TL’ye değin 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak siz de 5 dakikada bu krediyle alakalı bilgi alıp onay alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılabilir?

Kredi kullanmaya niyetlenen kişiler için başlatılan bu kredi kampanyasında Garanti Bankası kredi alacak olan kişilere kendi nezdinden 20 bin TL’ye değin kredi onayı olanağı sunacaktır. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankanın şubesine giderek ya da mobil aplikasyondan başvuru yapabilirsiniz. Emekliye ayrılan sigortalı olarak çalışan ya da devlet memuru olan kişiler için bu temel kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler hızlı biçimde olumlu ya da olumsuz sonuç alabilecektir.

Denizbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kişiler 3280 numarasına kimlik numaralarını mesaj olarak göndermelidir. Böylece kısa sürede kredi başvurunuza olumlu ya da olumsuz cevap alabilirsiniz.