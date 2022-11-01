Meclisten Geçti! TBMM Onayladı! Emeklilere 10 gün içinde ek ödeme verileceği açıkladı!

Meclis onayından geçen ve emekli olan vatandaşlar için 10 gün içerisinde ödeme verileceği haberi resmi internet siteleri üzerinden duyuruldu. 10 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde ihtiyaç kredileri başvurularında hızlı bir şekilde kredi işlemleri yapılacaktır. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara aynı gün içinde kredi işlem özeti verilecek ve emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için devlet destek olarak 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz, bankalar üzerinden nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte kredi alabilecekleri bu kampanyalardan yararlanabilmeleri için ihtiyaç kredisi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde destek kredi ödemelerinden faydalandırarak 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz bir kredi kullanabileceğiniz bu işlemlerden 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredinizi hemen alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlara 50000 TL kredi kullanmaları durumunda, 10 gün içerisinde yapmış oldukları tüm başvurularda, düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini de açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden diğer bankadaki olan borçlarını kapatan, borç kapatma kredisi de Meclis onayından geçen ve düşük faizlerle verilecek olan kredi kampanyası ile birlikte almanız mümkün olacaktır.