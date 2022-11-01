TC Kimlik Numarası Son Rakamında 0-2-4-6-8 Yazanlara 90.000 TL Ödeme Yapıldı! Kasım Ayında Devam Edecek!

Kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara müjdeli haber verildi. TC Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz 90000 TL kredi ödemeleri Kasım ayında da verileceği açıklandı. Destek olarak sizlere uzun vadelerde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan Yapı Kredi Bankası ile birlikte Denizbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda vatandaşların kimlik numaraları üzerinden, desteklerinden faydalanabileceği haberi verildi.

Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ihtiyaç kredisini 90000 TL olarak alabilecek ve diğer bankadaki olan kredi kartı ve kredi borçlarını kapatmak içinde bu bankalardan nakit alabilecektir. 90000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, bankadan kredi kullanabilmektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız ve Denizbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız, TC kimlik numaranız üzerinden SMS atarak hemen başvurumuzun ne kadar onay aldığını görebilirsiniz.

Cebimde kredi kampanyasına katılmak için başvurunuzu şu şekilde yapmanız istenmektedir. Cep telefonunuz üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldığınız hemen görebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise cep telefonları üzerinden SMS atarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi, ayrıca banka şubeleri üzerinden ve banka internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi kullanabilmektedirler. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi hizmeti verildiği ve onaylanan bu kredileri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırıldığı açıklandı. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.