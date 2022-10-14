Meclisten geçti! Ödemeler başladı, Emeklilere 3 bin TL üzerinde ödemeler sabahtan hesaplara yatmaya başlıyor

Emekli olan vatandaşların alabilecekleri 3000 TL'ye kadar ödemeler için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde 3000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınızı yatırarak hemen kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde hızlı bir şekilde kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurularda 3000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere aşağıdaki bankalar üzerinden kredi desteği ödenecektir.

ZİRAAT BANKASI

Düşük faiz oranlarıyla birlikte Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara banka hızlı bir şekilde kredi işlemlerini sunmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan Ziraat Bankası en yakın banka şubesi üzerinden de sizlere kredi işlemi yapacaktır.

VAKIFBANK

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 kredi kullanabiliyor. Vakıfbank şubelerine giderek emekli maaş hesabınızı bankalara taşıdıktan sonra yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredisi alacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli, nakit imkanı sağlanmaktadır. vakıfbank haricinde diğer kamu bankası olan Halkbank üzerinden de aynı şartlarda, hain demeyiz onayından geçen ve devlet destekli düşük faiz oranları ile yararlanacağınız ihtiyaç kredilerine katılabilirsiniz.