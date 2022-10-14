Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlara maaşlarının 20 katına kadar kredi verilecek.

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç, kredisi hemen aynı gün içinde kullandırılacağı açıklandı. En düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlerde Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınızı yatırarak kullanacaksınız.

Emekli maaşını Ziraat Bankası şubelerine taşıyan tüm vatandaşlara maaşlarının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hesaplarına yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde sonuç alacağını da söylemek istiyoruz. Banka kredi politikalarına uygun olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka, şartları ile birlikte kredilerini hesaplarına hızlı bir şekilde alabilecekleri, kampanya ayrıca Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen ödenmektedir.

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek, 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi onayı almaları durumunda diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarında kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayacaktır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi alacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde sonuç olabileceğini de söylemek isteriz.