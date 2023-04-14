Meclisten geçti, Emekliye seçimden önce 1300 tl ödeme olacak! 15 milyon emekli için haberi yayımlandı!

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuru sonrasında, en düşük emekli maaşı alan milyonlarca emekli artık 5500 TL değil, 7500 TL almaya başlayacak. Bu karar sadece düşük maaşlı olan kişileri kapsıyor. 2000 sonrası emekli maaşı alan kişilerde seçim öncesinde intibak zammı bekliyor. Çünkü yapılan bu zam, 7500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara verilmedi ve aradaki adaletsizlik düzeltilsin diye emekliler de kendilerine ek zam istiyor.

Seçimlere geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı milyonlarca emekli için müjdeler vermeye devam ediyor. Geçen yaptığı duyuru ile birlikte, en düşük emekli maaşını 7500 TL'ye çıkartan ve bayram ikramiyelerini de 1100 TL'den 2000 TL'ye kadar çıkarttı. 7500 TL üzerinde emekli maaşı alan kişiler sadece emekli bayram ikramiyelerinden faydalanacak. Kendilerine ayrıca zam da isteyen bu emekliler, intibak zammı olmasını istiyor.

İNTİBAK ZAMMI OLACAK MI?

2000 SONRASI emekli olan kişiler için uzun süredir intibak zammı bekliyorlar. Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanı olan Vedat Bilgin, yaptığı açıklamalarda, bu zammın seçimden önce olacağı hakkında, bilgiler verdi. 1300 tl ek zam olayı ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından da gündeme gelecek ve onay verecek. Bu zam çıkması ile birlikte, 2000 den sonra emekli maaşı alan kişiler, 1300 TL daha maaşlarına ek zam alacaklardır. Ayrıca Temmuz ayında da emekli olan kişilere emekli maaş zamlarından da yüksek artış beklenecektir. Seçim için yapılan bu çalışmalar, son dakika olarak haber sitemizde yayınlanacaktır.