PTT açıklamada bulundu! 18 yaş üzerinde herkese bankadan düşük faizli ve sorunsuz onaylı bir kredi paketi açıklandı!

PTT üzerinden yeni bir kampanya başladı. Nakit kredi almak isteyenlere hemen sonuç verilecek, kredi kullanımı hemen hesaplara yatacak. 18 yaş üzerinde olan kişiler, kredi başvurusu yaparak ödeme alabilecekler ve bu ödemeleri hesaplarına atabileceklerdir. Kredi almak için bankaya gitmek isteyenler, PTT şubeleri üzerinden Aktifbank ile birlikte verilen ve 100.000 TL'ye kadar değerlendirilen N-Kolay kredi kampanyasına katılabilirler. PTT ve Aktifbank yeni başlattığı bu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara hemen ödeme vereceğini açıkladı. PTT ve Aktifbank kredi kullanmak isteyenlere 5 dakika içinde sonuç vermektedir.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

PTT üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka müşterisi olması durumunda 5 dakika içinde sonuç alabilreceklerdir. PTT ayrıca SMS attırarak da kredi başvurusu yapacaktır. PTT üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için, PTT yazın boşluk bırakın ve 11 haneli TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapacak olan kişiler, sonucu 10 dakika içinde öğrenirler. Emekli olan kişilerde bu kampanyaya katılabilirler.

EMEKLİYE KREDİ

Emekliye kredi başvurusu yapmak içinde PTT şubelerine gidebilirsiniz. PTT üzerinden emekli maaşlarına göre kredi imkanı verilmektedir. PTT şubelerine giderek kredi alacak kişiler, emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak ödeme alabileceklerdir. PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak için başvuru yapacak olan kişiler, 5 dakika içinde sonuç alacak ve emekli maaşlarına göre kredi notu düşük olsa bile ödeme alacaklardır.