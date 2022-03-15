Meclisten Geçti! Emekliye Ek Ödeme 10.000 TL Oldu! Her Emekli Alacak. Şartlar belli oldu. Emekliye bu müjdeli haberi devlet verdi. İşte açıklama... Emekli olan vatandaşlar için devlet destekli olarak verilecek 10.000 TL ek ödemeler için son dakika kampanyası duyurusu yapıldı. Emekli olan vatandaşlar için devlet destekli olarak verilecek 10.000 TL ihtiyaç kredisinde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, üzerinden işlem yapılabilecek.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurularınızı internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirebilecek ve devlet destekli olarak verilecek ve emekliler için son dakik olarak yapılan bu kampanyaya katılabileceksiniz. Mart ayı sonuna kadar başvurunuzu gerçekleştirerek kendi emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız 10.000 TL daha önce bankadan kredi kullansanız bile sizlere onay verilerek işlem yapılmaktadır. ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almamız şarttır.

Başvuru

Devlet destekli olarak verilecek ve on bin TL, emeklilere ek ödeme kampanyasına katılacak olan vatandaşlar başvurularını banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden ve kullanıyorlarsa internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilecektir. Oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu internet bankacılığı üzerinden yapılması gerekiyor. Emekli maaş almış olduğunuz banka hesap üzerinden oluşturacağınız şifreyle birlikte, ister mobil uygulama üzerinden isterseniz de bankanın resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almıyorsanız başvurunuzu yaparken sizin kredi notumuza göre değerlendirme yapılacak ve banka kendi politikalarına göre, sizlere kredi onayı olup olmadığını sunacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaşınızı yeni taşıma yaptıysanız sadece 10000 TL değil, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve borç transferi kredisi kullanma imkanı sizlere sunulmaktadır. ayrıca emekli maaşınızı taşıdıktan sonra banka sizlere 3 yıllık maaş taşımama sözünüze göre, 750 TL emekli promosyonu vermektedir.