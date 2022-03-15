Ziraat Bankası müşterilerine duyurulur! 7 Gün İçin Başvuru Yaparsanız Nakit sıkıntınız Kalmayacak. Başvuru yapacak olan kişilerin hemen sonuç alacakları son dakika kampanyası duyuruldu. Ziraat Bankası, hesabınız veya bankamatik kartı kullanıyorsanız, başvurumuzu yaparak, artık nakit sıkıntınızı giderebileceğiniz yeni kampanya duyurusu yapıldı. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu yeni kampanyaya katılarak, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda hemen onay alacağını söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlem yapacak olan kişilerin ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme değil, toplamda da 36 ay vadeli olarak kredi kullanacağı haberi geldi.

Ziraat Bankası kartı olan vatandaşlar, 7 gün içerisinde başvuru yaparsa, düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacak. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar, 7 gün içerisinde yapmış oldukları bu başvurularda 50000 TL kredi onayı alırsa, ayrıca bu para ile diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarım da kapatabilir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılıyor?

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını internet bankacılığı üzerinden yapmak istiyorsa kendi banka hesapları üzerinden bir şifre oluşturması gerekiyor. Cep telefonunuza veya tablet'inize indirmiş olduğunuz, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de internet bankacılığına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi bölümünden başvurunuzu gerçekleştirebilir. 50000 TL'ye kadar kredi değerlendirme sonucunu hemen yine aynı ekranda görebilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması gerekmektedir. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarının bankalar üzerinden alınması şartı vardır. Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra hemen kredi onay alırsanız, banka şubelerine giderek de bu krediyi hemen kendi hesabınıza yatırabilirsiniz. Ziraat Bankasının kampanyaları hakkında bilgi almak istiyorsanız başvurularınızı hemen nasıl yapacağınız hakkında bilgileri kendi resmi internet sitesi üzerinden ve size yakın olan banka şubesi üzerinden öğrenebilirsiniz.