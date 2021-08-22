Meclisten Geçti, Duyurusu Yapıldı, Devlet Desteği İle 70.000 TL'ye Kadar Olan Borçlar Kapatılacak

Banka kredi ve kredi kartı borçlarınız belirli dönemlerde oldukça yüksek olmaktadır. Bu dönemler özellikle yıl sonu gibi dönemlerde borçlar belimizi büküyor. Bu sebeple bankalar ihtiyaç sahibi olan kişilere borç kapatma kredileri vermektedirler. Pandemi dönemi itibarı ile 70 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi veren bankalar kredi kampanyalarını duyurdular. Sizlerde bu bankalar üzerinden tüm bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı toplayarak tek bir bankada ödeme kolaylığı ile işlem yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu bankalardan nasıl kredi alabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler verelim.

Vakıfbank 70000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden borç kapatma kredisi olarak 70 bin TL kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen ne kadar onay verileceğini söyler ve bu krediyi sadece kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kapatmasında kullanmanız için sizlere öder. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka şubelerinden alacağınız onay ile birlikte aynı iş günü içerisinde kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler en az 6 aylık sigortası olması veya emekli olması durumunda bu kredileri alabilir. Eğer esnafsanız ve vergi levhası varsa kredi başvurusu için banka şubelerine giderek ticari bölümden sizlere özel olan kredilerden yararlanabiliyorsunuz. Banka kendi bankası'nda olan kredi ve kredi kartları içinde ayrı bir kredi kampanyası yapmaktadır. Bu krediye de başvurmanız için en yakın banka şubesine gitmeniz gerekiyor.

İş Bankası 70 bin TL borç transferi kredisi kampanyası

Size en yakın İş Bankası şubesine giderek 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası şubelerinden yapacağınız bu kredi başvurularında 36 ay vade ile de vade sayısını ayarlayabiliyorsunuz. İlk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yaparak bu kredilerden faydalanmanız mümkündür. İş Bankası üzerinden kredi kartı ve kredi borçları için bu krediyi kullanabilirsiniz. Kredi onayı alan kişiler diğer bankadaki borçlarını kapattıktan sonra üzerine bir para alamazlar. Eğer üzerine para almak istiyorsanız İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız gerekiyor.

Şekerbank 70000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Şekerbank 70 bin TL borç kapatma kredisi başvurusu 36 ay vadeye kadar veriliyor. Transfer Kredisi olarak geçen bu krediler de emekli olan kişilerin emekli maaşlarını Şekerbank şubelerine taşımaları durumunda çalışan kişilerin de en az 3 aylık sigortaları olmalı durumunda kullanabilmektedirler. Üstelik bu banka kredi notu düşük olduğu için ve bankalarda sıkıntısı olmayan kişilere de kredi imkanı tanıyor. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın Şekerbank şubesine giderek işlem yapmanız gerekmektedir.