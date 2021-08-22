Son Dakika: Karar Verildi, 33.000 TL'ye Kadar İsteyenlere Ödeme Yapılacak

33 bin TL gelir belgesiz kredi kampanyası başladı. 33 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Sizlerde bankalardan kredi başvurusu yapacaksanız gelir belgesiz olarak 33 bin TL'ye kadar işlem yapabiliyorsunuz. Sizde yazımızda ihtiyaç kredisi olacağınız ve sadece kimlikle kredi kullanabileceğiniz bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

33 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini gelir belgesiz olarak alabiliyor. Gelir belgesiz krediler son zamanlarda müşterilerin en çok tercih ettiği kredi kampanyalarını başındadır. Sizler de eğer bir gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir. Onaylanan kredinizi de anında kullanabilirsiniz. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bankalar tarafından onay alacaklardır.

TEB Bankası 33 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

TEB Bankası üzerinden gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Sms ile yapacağınız kredi başvurularında hızlı bir şekilde onay alabilir, onaylanan kredinizi de anında kullanabilirsiniz. Sms ile TEB Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin TC kimlik numaralarını 44/66 numarasına mesaj atmaları yeterli olacaktır. Kredi onayı aldıktan sonra banka sizlere bu kredi onay dahilinde anında sonuç verecek ve onaylanan kredinizi kimlik ile birlikte sadece banka şubelerinden gelir belgesiz kullanabileceksiniz.

Ayrıca internet bankacılığı kullanan müşteriler de online olarak gelir belgesiz 33 bin TL kredi kullanabilir. 33000 TL TEB Bankası üzerinden kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunacaktır.

Vakıfbank 33000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden 33 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankadan kredi kampanyalarından birisi olan gelir belgesiz kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Bu kredi kampanyasına katılmak için bankadan maaş alan müşteri olmanız gerekiyor. Eğer bankadan maaş alan bir müşteri iseniz emekli ve çalışan olmanız durumunda banka şubesinden kimlikle veya Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden online olarak kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeli verilen krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay veya 6 ay erteleme yapabiliyorsunuz.

Akbank 33000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden de gelir belgesiz olarak 33 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Banka müşterilerine bu krediyi internet bankacılığı üzerinden veriyor. Eğer internet bankacılığı üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi başvurusu onaylanan müşteriler şubelere gitmeden hesaplarına bu onaylanan krediyi gelir belgesiz olarak atabileceklerdir.

Akbank üzerinden ayrıca banka şubelerine giderek de kimliğiniz ile birlikte başvuru yaptığınızda kredi onayı alırsanız gelir belgesiz olarak bu krediyi kullanabileceksiniz. Akbank kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uygulanmaktadır.