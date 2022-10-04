Meclisten geçti! Basına sızdı! Emekli 2023 Ocak Zammı Belli Oldu! Ne Kadar Maaş Alınacak?

Son yapılan Temmuz zammı %42.35 olarak biliniyor. Bu temmuz ayında sadece emekliye değil, ara zam alan asgari ücretli de mutlu olmuştu. Şimdi ise gözler Ocak ayında yapılacak emekli zammına çevrildi. Ocak ayında emekliye yapılacak zam merak ediliyor ve şimdiden araştırılmaya başlanıyor. Emekli maaşı alan kişiler son 6 aylık enflasyon oranlarına göre emekli zammı alıyor.

EMEKLİ ZAMMI

Eylül ayı TÜİK verilerile göre TÜFE yıllık %83.45, Aylık %3.08 olarak arttırıldı. Emekli maaşlarına da bu oranlara göre zam yapılacağı için, 3 aylık oranlarda netleşti.

Emekli maaşı zammı, Temmuz ayı ile Aralık ayı arasındaki 6 aylık dilimde, enflasyon oranlarına göre netlik kazanacaktır. Temmuz 2.37, Ağustos, 1.46, Eylül ise 3.08 olarak belirlendi. Bu durumda da hesaplamalar aşağı yukarı belli oldu. Temmuz ayında emekli maaşlarına uygulanan %42,35'lik zammın üzerinden 3 ay daha geçti. Açıklanan Temmuz ayı enflasyonu %2,37, Ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 1,46 olarak açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamları ise bir önceki aya göre 3,08 oranında gerçekleşti.

EN DÜŞÜK MAAŞ 5000 TL OLACAK!

2022 Ocak ayında yapılan zamlar ile birlikte en düşük emekli maaşı 2500 TL olarak belirlenmişti. Temmuzda yapılan emekli zammı ile bu rakam 3500 TL olarak açıklandı. Şimdilerde ise Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşının 5000 TL olacağı konuşuluyor. Emekli maaşı 5000 TL olacak mı merak ediliyor.

Emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.