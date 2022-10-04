Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Hane Başına 900 TL ile 2500 TL Arasında Ödemeler Başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçenlerde yaptığı açıklamalar ile doğalgaz yardımı ile bilgiler verdi. Verilen müjdeli haber sonrasında doğalgaz yardımı almak isteyenlere, 900 TL ile 2500 TL arasında ödemeler olacağı açıklandı! Devlet tarafından verilecek olan bu yardım parası, gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilere ödenecek ve doğalgaz faturası ile verilecektir.

Doğalgaz yardımı almak isteyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında tekrardan gündeme geldiğini belirtmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında verilen bu desteklerin en düşük 900 TL, en yüksek ise 2500 TL olarak arttırıldığı açıklandı. Kış aylarının başlaması ve doğalgaz faturası kullanan kişilerin durumu olmaması durumunda, devlet destekli yardım parası alabileceği haberi geldi.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal devlet anlayışı ile yardım paraları verilmeye devam edileceğini açıkladı. Kabine toplantısı sonrasında doğalgaz yardımı alacak kişiler, 900 TL ve 2500 TL arasında yardım parası alabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, hak sahibi ve ihtiyaç sahibi olan herkes başvurularını e-devlet üzerinden yaparak bu yardımlardan faydalanabilir açıklamasında bulundu.

Doğalgaz yardımı alacak kişiler, bu limitler haricinde kronik hastası olanlar, yaşan için destek cihazı ile gününü geçirenlere ise yüzde 5 ilave edilerek destek verilmektedir. Türkiye'de toplamda 3 milyar TL doğalgaz desteği verileceği ve başvuruların da başladığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalrda ayrıca sadece doğalgaz desteği değil, aile sosyal yardım parası, çocuk yardımı, maaş yardımı gibi tüm devlet destekli yardımlarında arttırıldığını duyurdu!